ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ розглядає сценарії нападу на Україну з Білорусі та Брянської області, - Зеленський

20:02 20.05.2026 Ср
2 хв
Глава держави розповів про кроки щодо посилення захисту
aimg Валерій Ульяненко
РФ розглядає сценарії нападу на Україну з Білорусі та Брянської області, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росіяни розглядають сценарії нападів на Україну через Чернігівсько-Київський напрямок з Білорусі та Брянської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Читайте також: У Росії є п'ять сценаріїв розширення війни з півночі України, - Зеленський

Глава держави розповів про результати ставки, на якій з військовими, розвідками, СБУ та МЗС обговорювалось, що відбувається на напрямку Білорусь - Брянська область.

"Звісно, вже ми працюємо, щоб наш захист на напрямку посилити. Відповідні доручення є для військового командування, але окремо також ми робимо превентивні кроки як щодо Білорусі, так і щодо визначених частин Росії, звідки є загроза", - заявив президент.

Зеленський додав, що розраховує на активну роботу українського МЗС щодо Білорусі - зокрема, необхідно посилити тиск і посилити координацію з партнерами України.

"Чесно кажучи, набридло вже, що постійно є така загроза для України, що росіяни в якийсь момент можуть втягнути Білорусь у розширення війни. Там повинні розуміти: наслідки для них будуть, і будуть значними", - наголосив він.

Глава держави заявив, що додаткові завдання, поки непублічні, щодо цієї загрози є для розвідки. Зеленський додав, що в України є конкретні можливості реагувати на будь-яку загрозу з російської території.

Нагадаємо, країна-агресорка посилила спроби втягнути Білорусь у подальшу війну проти України та обговорювала це питання з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

У понеділок, 18 травня, в Білорусі розпочалися навчання військових підрозділів із бойового застосування ядерної зброї та забезпечення ядерних сил. До маневрів також залучена російська сторона.

В Інституті вивчення війни зазначили, що РФ проводить ядерні навчання, аби продемонструвати силу союзникам України та чинити на них тиск. Крім того, у Кремлі намагаються таким чином відвернути увагу від невдач російської армії на фронті.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація Білорусь Війна в Україні
Новини
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії