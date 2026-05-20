Росія через поразки готує навалу фейків проти України: що дізналася розвідка

16:06 20.05.2026 Ср
Які фейки про Україну вже підготував Кремль?
aimg Сергій Козачук
Росія через поразки готує навалу фейків проти України: що дізналася розвідка Фото: РФ розгортає нову масштабну інфоатаку проти України (Getty Images)
РФ готує масштабну дезінформаційну кампанію для дестабілізації в України та зриву її підтримки на Заході. Причиною таких дій Кремля є провал весняного наступу загарбників та критична ситуація в російській економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Напрямки ворожої дезінформації

За інформацією розвідки, адміністрація російького диктатора Володимира Путіна вимагає від своїх спецслужб, дипломатів та пропагандистських медіа максимально розгорнути інформаційну атаку в українському та європейському просторі.

Профільне управління Кремля вже визначило три головні теми для поширення.

Першочерговим завданням ворога є дискредитація мобілізаційних процесів в Україні та військового керівництва, яке відповідає за комплектування Сил оборони.

Цей напрямок є критичним для росіян через значні втрати їхньої армії на фронті.

Друга тема спрямована на дискредитацію президента України Волоимира Зеленського, його команди та родини.

Третім питанням є штучне роздування медійного скандалу навколо колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та інтерв’ю Юлії Мендель, який, на думку Кремля, витіснили з інформаційного поля Європи інші міжнародні події.

Методи та залучені ресурси

Для створення суспільного резонансу російський план передбачає виготовлення фейкових документів від імені українських органів державної влади та вкидання їх в інформаційний простір.

Також пропаганда отримала завдання створити спеціальні "ляльки-символи" для цієї кампанії.

До реалізації своїх задумів РФ намагається втягнути колишніх українських посадовців, політиків та експертів. Перші спроби діяти за цим сценарієм уже зафіксовані в Україні та за кордоном.

"Окремі документи свідчать про те, що до поширення лише в західному інформаційному просторі планується задіяти понад 15 проксі ЗМІ", - зазначили у відомстві.

Серед таких ресурсів фігурують одіозні європейські медіа L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy та CZ24news. Цей список ще не є остаточним і має бути затверджений адміністрацією російського диктатора найближчим часом.

Розвідка наголошує, що Росія планує лише нарощувати масштаби кампанії та розширювати географію її поширення.

Боротьба з російською дезінформацією

Нагадаємо, останнім часом Росія суттєво активізувала інформаційні атаки проти України. Зокрема, нещодавно ворог запустив у медіапростір масштабний фейк про нібито "розслідування" НАБУ щодо першої леді Олени Зеленської.

Крім того, російська пропаганда регулярно використовує технології штучного інтелекту для розколу українського суспільства. Так, днями у мережі поширили згенероване ШІ фото з "помічниками ТЦК" з Індії, що також виявилося черговою маніпуляцією воєнкомів країною-агресором.

Для протидії когнітивній війні та дезінформації в Україні створюють спеціальні інструменти. Раніше у Києві презентували нову дискусійну платформу "Українські безпекові діалоги", яка об'єднує експертів, освітян та нардепів задля захисту громадян від ворожого впливу.

