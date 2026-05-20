У Росії є п'ять сценаріїв розширення війни з півночі України, - Зеленський

15:31 20.05.2026 Ср
Яким є завдання держави на тлі можливої загрози?
У Росії є п'ять сценаріїв розширення війни з півночі України, - Зеленський
Росія має п’ять сценаріїв розширення війни на Чернігівсько-Київському напрямку. Україна збільшить сили на цьому напрямку з огляду на можливу загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про результати проведення Ставки, під час якої були проаналізовані дані розвідок щодо планування РФ наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку.

"Україна обов'язково захистить себе, і зараз наше завдання - посилити нашу державу так, щоб жоден із п’яти російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що по кожному можливому варіанту дій окупантів Україна готує відповіді, якщо РФ наважаться розширити свою агресію. Президент додав, що українські сили на цьому напрямку будуть збільшені.

"Доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка може бути використана Росією для такого розширення війни. Відповідні непублічні завдання є і для українських розвідувальних служб", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, країна-агресорка активізувала спроби втягнути Білорусь у подальші військові дії проти України та контактувала з цього приводу з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

В понеділок, 18 травня, у Білорусь стартували навчання військових частин із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення. Вони проводяться із залученням російської сторони.

В Інституті вивчення війни заявили, що РФ розпочала ядерні навчання, щоб продемонструвати силу союзникам України і таким чином натиснути на них. Крім того, Кремль прагне таким чином відвернути увагу від провалів на фронті.

Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
