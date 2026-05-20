Зеленский встретился с представителями фракции монобольшинства в Раде: о чем говорили

"Обсудили ключевые вопросы, которые сейчас есть на повестке дня в парламенте. То, что нужно для устойчивости нашего государства и для движения Украины в Евросоюз", - рассказал глава государства.

Арахамия сообщил, что на следующей неделе работа продолжится в более широком формате.

Он также отметил, что скоро состоится заседание фракции с Владимиром Зеленским.

Напомним, Зеленский 20 мая сообщил, что РФ имеет пять сценариев расширения войны на Черниговско-Киевском направлении. Президент подчеркнул, что на этом направлении будут увеличены военные силы Украины, учитывая возможную угрозу.

Недавно Зеленский также рассказывал, что страна-агрессор усилила попытки втянуть Беларусь в дальнейшую войну против Украины. Он заявил, что Москва обсуждала этот вопрос с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Отметим, Служба внешней разведки сообщила, что Кремль готовит масштабную кампанию по дезинформации, которая направлена на внутреннюю дестабилизацию Украины и подрыв ее поддержки со стороны западных партнеров. Причиной таких действий являются неудачи оккупантов на фронте, а также ухудшение внутренней ситуации в самой России.