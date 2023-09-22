Зеленський про зернову суперечку з Польщею: обрали юридичний процес, не треба робити концерт

Президента зазначив, що за всієї поваги до поляків, він має захищати українські інтереси.

"Кілька місяців економічних втрат прораховані - це сотні мільйонів. Але відносини між нашими країнами дорожчі за ті місяці, які були. Від цієї блокади страждала лише Україна, ніхто більше", - сказав він.

Так, країни мали домовленість з конкретною датою. Відтак Польща, Угорщина, Словаччина Болгарія та Румунія мали скасувати заборону імпорту українського зерна 15 вересня.

"Була така домовленість. І всі зрозуміли, що якщо після цієї дати буде блокада, Україна обирає юридичний процес. Це не новина. Не треба робити політичний концерт. Це цивілізоване рішення для того, щоб українці отримали суто економічні компенсації", - додав Зеленський.

Зернова суперечка

15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна до п'ятьох сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні.

У відповідь на це Україна подала позови до Світової організації торгівлі..

Зеленський також заявляв, що союзники в Європі підривають солідарність політичним театром.

Водночас як в Україні, так і в Польщі виражали впевненість в тому, що держави зможуть знайти рішення, яке влаштовувало б обох сторін.

Більше про конфлікт можна почитати у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.