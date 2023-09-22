Зеленский о зерновом споре с Польшей: выбрали юридический процесс, не нужно делать концерт

Президент отметил, что при всем уважении к полякам, он должен защищать украинские интересы.

"Несколько месяцев экономических потерь просчитаны - это сотни миллионов. Но отношения между нашими странами дороже тех месяцев, которые были. От этой блокады страдала только Украина, никто больше", - сказал он.

Так, у стран были договоренность с конкретной датой. Польша, Венгрия, Словакия Болгария и Румыния должны были отменить запрет импорта украинского зерна 15 сентября.

"Была такая договоренность. И все поняли, что если после этой даты будет блокада, Украина выбирает юридический процесс. Это не новость. Не нужно делать политический концерт. Это цивилизованное решение для того, чтобы украинцы получили сугубо экономические компенсации", - добавил Зеленский.

Зерновой спор

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

Зеленский также заявил, что союзники в Европе подрывают солидарность политическим театром.

В то же время как в Украине, так и в Польше выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

Больше о конфликте можно почитать в материале РБК-Украина.

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