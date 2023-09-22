RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о зерновом споре с Польшей: выбрали юридический процесс, не нужно делать концерт

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина выбрала юридический путь для разрешения ситуации вокруг запрета импорта украинской агропродукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время общения с украинскими журналистами в Вашингтоне, которого цитирует Freedom.

Президент отметил, что при всем уважении к полякам, он должен защищать украинские интересы.

"Несколько месяцев экономических потерь просчитаны - это сотни миллионов. Но отношения между нашими странами дороже тех месяцев, которые были. От этой блокады страдала только Украина, никто больше", - сказал он.

Так, у стран были договоренность с конкретной датой. Польша, Венгрия, Словакия Болгария и Румыния должны были отменить запрет импорта украинского зерна 15 сентября.

"Была такая договоренность. И все поняли, что если после этой даты будет блокада, Украина выбирает юридический процесс. Это не новость. Не нужно делать политический концерт. Это цивилизованное решение для того, чтобы украинцы получили сугубо экономические компенсации", - добавил Зеленский.

Зерновой спор

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

Зеленский также заявил, что союзники в Европе подрывают солидарность политическим театром.

В то же время как в Украине, так и в Польше выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

Больше о конфликте можно почитать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПольшазерновой коридор