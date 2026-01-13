Зеленський заявив про "продуктивну роботу" з Трампом щодо гарантій безпеки для України

Український лідер Володимир Зеленський розповів, що Україна подовжує працювати зі США над гарантіями безпеки та відновленням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Зеленського в Telegram.
"У нас є зараз дуже продуктивна робота з президентом США, з його командою. Деталі всього цього ми обговорили. Поінформував про ситуацію з російськими ударами, про потребу ППО. Говорили, як додатковий тиск на Росію може забезпечити сильні дипломатичні результати", - зазначив лідер країни.
Зеленський наголосив на важливості того, щоб у США було якомога більше "інструментів для правильного тиску".
"Продовжуємо готувати документи з Америкою щодо гарантій безпеки, щодо відновлення. Реально працюємо так, щоб на найближчий час були можливі формати підписання і затвердження, юридичного затвердження в Конгресі Сполучених Штатів, в українському парламенті", - заявив він.
Український лідер зазначив, що сьогодні, 13 січня, на доповіді, зокрема й по цих питаннях, був секретар РНБО Рустем Умєров.
"Треба, щоб тематика України у відносинах з Америкою залишалася на топовому рівні, незважаючи на всі інформаційні та політичні виклики, які сьогодні є", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, 8 січня Володимир Зеленський повідомив, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України від США фактично готовий. Наступним етапом стане його фіналізація на найвищому рівні.
Раніше, 7 січня, стало відомо, що українські та американські представники під час чергового раунду переговорів у Парижі домовилися про подальші контакти на рівні лідерів та обговорили ключові елементи плану завершення війни.
Видання Axios писало, що радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.
Зазначимо, Україна обговорює з партнерами гарантії безпеки на землі, в небі та на морі. При цьому відповідь щодо термінів гарантій безпеки від США планується отримати під час зустрічі Зеленського та президента Дональда Трампа.