Зеленский заявил о "продуктивной работе" с Трампом по гарантиям безопасности для Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Украина продолжает работать с США над гарантиями безопасности и восстановлением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского в Telegram.
"У нас есть сейчас очень продуктивная работа с президентом США, с его командой. Детали всего этого мы обсудили. Проинформировал о ситуации с российскими ударами, о необходимости ПВО. Говорили, как дополнительное давление на Россию может обеспечить сильные дипломатические результаты", - отметил лидер страны.
Зеленский отметил важность того, чтобы у США было как можно больше "инструментов для правильного давления".
"Продолжаем готовить документы с Америкой по гарантиям безопасности, по восстановлению. Реально работаем так, чтобы в ближайшее время были возможны форматы подписания и утверждения, юридического утверждения в Конгрессе Соединенных Штатов, в украинском парламенте", - заявил он.
Украинский лидер отметил, что сегодня, 13 января, на докладе, в том числе и по этим вопросам, был секретарь СНБО Рустем Умеров.
"Надо, чтобы тематика Украины в отношениях с Америкой оставалась на топовом уровне, несмотря на все информационные и политические вызовы, которые сегодня есть", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 8 января Владимир Зеленский сообщил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины от США фактически готов. Следующим этапом станет его финализация на самом высоком уровне.
Ранее, 7 января, стало известно, что украинские и американские представители во время очередного раунда переговоров в Париже договорились о дальнейших контактах на уровне лидеров и обсудили ключевые элементы плана завершения войны.
Издание Axios писало, что советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.
Отметим, Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности на земле, в небе и на море. При этом ответ относительно сроков гарантий безопасности от США планируется получить во время встречи Зеленского и президента Дональда Трампа.