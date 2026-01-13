Зеленский заявил о "продуктивной работе" с Трампом по гарантиям безопасности для Украины

"У нас есть сейчас очень продуктивная работа с президентом США, с его командой. Детали всего этого мы обсудили. Проинформировал о ситуации с российскими ударами, о необходимости ПВО. Говорили, как дополнительное давление на Россию может обеспечить сильные дипломатические результаты", - отметил лидер страны.

Зеленский отметил важность того, чтобы у США было как можно больше "инструментов для правильного давления".

"Продолжаем готовить документы с Америкой по гарантиям безопасности, по восстановлению. Реально работаем так, чтобы в ближайшее время были возможны форматы подписания и утверждения, юридического утверждения в Конгрессе Соединенных Штатов, в украинском парламенте", - заявил он.

Украинский лидер отметил, что сегодня, 13 января, на докладе, в том числе и по этим вопросам, был секретарь СНБО Рустем Умеров.

"Надо, чтобы тематика Украины в отношениях с Америкой оставалась на топовом уровне, несмотря на все информационные и политические вызовы, которые сегодня есть", - подчеркнул Зеленский.