Зеленський заявив про нові домовленості щодо посилення ППО України

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп 22 січня провели зустріч у Давосі. В Офісі президента України оцінюють зустріч двох президентів, як "хорошу".

Трамп також оцінив сьогоднішню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму як дуже хорошу. Він заявив, що зустріч надсилає Росії сигнал - війна повинна припинитися.

Зеленський серед іншого зазначив, що Трамп може завершити війну в Україні, оскільки говорить з російським диктатором Володимиром Путіним на рівних, а США набагато сильніші за РФ.

Також він повідомив, що Україна відправить на переговори зі США та Росією в Абу-Дабі свою переговорну команду в повному складі. До цього про зустріч в Абу-Дабі заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф.