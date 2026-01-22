RU

Зеленский заявил о новых договоренностях по усилению ПВО Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые договоренности для усиления украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

"Давос. Поддержка для Украины. ПВО для Украины. Встречи для Украины. Возвращаемся домой с договоренностями о новом пакете необходимой ПВО для защиты наших людей", - написал он.

Также Зеленский опубликовал видео отбытия из Давоса, где он сегодня провел встречу с президентом США Дональдом Трампом и выступил перед прессой.

 

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп 22 января провели встречу в Давосе. В Офисе президента Украины оценивают встречу двух президентов, как "хорошую".

Трамп также оценил сегодняшнюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума как очень хорошую. Он заявил, что встреча посылает России сигнал - война должна прекратиться.

Зеленский среди прочего отметил, что Трамп может завершить войну в Украине, поскольку говорит с российским диктатором Владимиром Путиным на равных, а США гораздо сильнее РФ.

Также он сообщил, что Украина отправит на переговоры с США и Россией в Абу-Даби свою переговорную команду в полном составе. До этого о встрече в Абу-Даби заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

