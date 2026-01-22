ua en ru
Чт, 22 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Віткофф анонсував переговори в Абу-Дабі після його візиту до Москви

США, Четвер 22 січня 2026 10:08
UA EN RU
Віткофф анонсував переговори в Абу-Дабі після його візиту до Москви Фото: спецпосланець Трампа Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф анонсував переговори в Абу-Дабі після його візиту разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Віткоффа на Українському сніданку у Давосі.

Віткофф заявив, що 21 січня провів переговори з українською делегацією - керівником Офісу президента Кирилом Будановим, секретарем РНБО Рустемом Умеровим та головою фракції "СН" у Верховній Раді Давидом Арахамією.

"Я хочу сказати народу України, у вас надзвичайна команда переговорників, ми багато-багато годин провели разом з часу Женеви, і ми дійшли до одного питання, і ми обговорили різні варіанти цього питання, і здається, що це можна вирішити", - сказав він.

Віткофф додав, що зараз планується візит делегації США до Москви, а потім команда Трампа поїде до Абу-Дабі.

"І в Абу-Дабі будуть працювати робочі групи, військові з військовими, будуть говорити про процвітання", - запевнив він.

Зазначимо, Умеров раніше підтвердив, що українська делегація в Давосі провела низку важливих зустрічей, на яких обговорили економічний розвиток, післявоєнне відновлення та безпекові гарантії. Також партнерів проінформували про нищівні обстріли РФ по енергетиці.

22 січня Трамп та Зеленський все ж проведуть зустріч. Сторони планували у Давосі підписати угоду щодо післявоєнного відновлення України на суму близько 800 млрд доларів.

Тим часом Віткофф та Кушнер збираються 22 січня відвідати Москву, що підтвердили у Кремлі. Водночас відомо, що росіянам нещодавно був переданий останній варіант мирного плану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Мирні переговори Стів Віткофф мирний план США
Новини
Зеленський летить у Давос для зустрічі з Трампом
Зеленський летить у Давос для зустрічі з Трампом
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів