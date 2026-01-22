Зустріч Зеленського і Трампа тривала майже годину, був і короткий тет-а-тет
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп завершили зустріч у Давосі, на полях Всесвітнього економічного форуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника президента України Сергія Никифорова журналістам.
Нікіфоров підтвердив, що зустріч Трампа та Зеленського вже завершилася. За його словами, президенти поговорити тет-а-тет. Загалом зустріч тривала трохи більше години.
В Офісі президента оцінюють зустріч двох президентів, як "хорошу" - відповідний коментар дав радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин. Дмитро Литвин.
Нагадаємо, що під час сого виступу на Давосі Трамп сказав, що Україна та Росія "помірно близькі" до укладення мирної угоди. Він зазначив, що "допомагає НАТО" та анонсував зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.
Проте на момент анонсу український лідер перебував у Києві. Напередодні Зеленський заявив, що не поїде на форум у Давос, а залишиться в Україні після чергового масованого удару росіян по українській енергетиці. До Швейцарії він вирушив тільки вранці 22 січня. А вже вдень обидва лідери зустрілися.
До речі, планувалося, що Зеленський і Трамп можуть наприкінці січня підписати угоду щодо післявоєнного відновлення України на суму близько 800 млрд доларів. Але у підсумку про підписання документу не говорили.