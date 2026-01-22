Хто поїде на переговори зі США та Росією від України: відповідь Зеленського

Україна відправить на переговори зі США та Росією в Абу-Дабі свою переговорну команду в повному складі. Зокрема, йдеться про керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Давосі.

"Це буде тристороння зустріч на рівні переговірників, Подивимося, який буде результат. Два дні будуть працювати", - сказав президент.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, першим про зустріч в Абу-Дабі заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф. Він розповів, що після його візиту до Москви та зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Абу-Дабі працюватимуть робочі групи та "говоритимуть про процвітання".

Після цього президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна, США та Росія вперше проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні.

Також глава української держави наголосив на важливості того, щоб Росія була готова піти на компроміси. Він наголосив, що компроміси мають бути не лише з українського боку.

Варто зауважити, що головним проблемним питанням у мирному процесі є території. Росія вимагає, щоб повністю вся Донецька область перейшла під її контроль. США також намагаються переконати Україну піти на такі умови.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, що нікому території дарувати не можна.

Також Зеленський допускав проведення референдуму за мирним планом США з 20 пунктів, який, зокрема, передбачає територіальні поступки України.