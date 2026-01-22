ua en ru
Чт, 22 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп: зустріч із Зеленським була дуже гарною, усі хочуть завершення війни

Давос, Четвер 22 січня 2026 15:39
UA EN RU
Трамп: зустріч із Зеленським була дуже гарною, усі хочуть завершення війни Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп оцінив сьогоднішню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму як дуже хорошу.

Як передає РБК-Україна, заяву американського лідера наводить Sky News.

"У мене була дуже хороша зустріч із президентом Зеленським, усі хочуть, щоб війна закінчилася", - підкреслив Трамп.

У відповідь на запитання про те, чи є можливість укласти угоду вже сьогодні, Трамп заявив, що потрібно "подивитися, що ще станеться".

"Ми зустрічаємося з Росією, це відбудеться завтра, і ми збираємося зустрітися з президентом Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.)", - розповів президент США.

Також Трамп повідомив журналістам, що питання про вступ Зеленського до Ради миру вони не обговорювали.

До речі, сьогодні, 22 січня, має відбутися зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та зятя американського лідера Джареда Кушнера з Путіним.

Зустріч Трампа і Зеленського

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Раніше у ЗМІ поширювали чутки про те, що український та американський лідери на такому форумі мали підписати "план процвітання" України на 800 млрд доларів.

Але кілька днів тому Axios із посиланням на неназваного українського чиновника написало, що плани підписати такий документ зірвалися. При цьому неназваний американський чиновник розповів виданню, що "план процвітання" все ще потребує доопрацювання.

Сам глава української держави підкреслював, що він поїде на Всесвітній економічний форум, якщо будуть готові документи про відновлення України та гарантії безпеки для України. За його словами, нікому не потрібна порожня політика.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні Зустріч Зеленського та Трампа
Новини
Зустріч Зеленського та Трампа в Давосі: що відомо про переговори лідерів сьогодні
Зустріч Зеленського та Трампа в Давосі: що відомо про переговори лідерів сьогодні
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів