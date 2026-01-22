ua en ru
"Ця війна має закінчитися": Трамп дав послання Путіну після зустрічі із Зеленським

США, Четвер 22 січня 2026 16:18
"Ця війна має закінчитися": Трамп дав послання Путіну після зустрічі із Зеленським Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогоднішня зустріч з президентом України Володимиром Зеленським відправляє послання Росії. Війна в Україні повинна закінчитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Трампа після зустрічі, який опублікувало AFP.

Журналісти запитали американського президента про те, яке послання він хотів би передати Росії після зустрічі із Зеленським в Давосі, на полях Всесвітнього економічного форуму.

"Ця війна має закінчитися", - коротко відповів їм Трамп.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп 22 січня провели зустріч у Давосі. В Офісі президента України оцінюють зустріч двох президентів, як "хорошу".

Трамп також оцінив сьогоднішню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму як дуже хорошу. При цьому він анонсував зустріч з представниками Росії найближчим часом.

Відомо, що спеціальні представники Трампа, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, збираються 22 січня відвідати Москву, що підтвердили у Кремлі. Водночас відомо, що росіянам нещодавно був переданий останній варіант мирного плану.

Сам Віткофф 22 січня анонсував переговори в Абу-Дабі з росіянами та українцями, які відбудуться після його візиту до Москви та заявив, що планує відвідати Київ - вперше з того моменту, як його було призначено спецпредставником Трампа.

