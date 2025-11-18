Зеленський завтра у Туреччині зустрінеться з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він планує обговорити шляхи досягнення справедливого миру для України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Зеленський повідомив під час пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Зеленський повідомив, що вже завтра проведе зустріч із лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За його словами, під час переговорів сторони зосередяться на "максимальних можливостях", які можуть забезпечити Україні шлях до справедливого миру.

"У мене хороші відносини з президентом Туреччини. Будемо говорити. Маємо якісь позиції і сигнали від Сполучених Штатів. Подивимося завтра", – зазначив Зеленський, додавши, що бесіда може бути як тривалою, так і короткою, залежно від інтеграції позицій сторін.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував свою поїздку до Туреччини.

Переговори між Україною та РФ у Туреччині

Україна та Росія провели три раунди переговорів у Стамбулі - у травні, червні та липні 2025 року.

Під час зустрічей українська сторона підтвердила готовність до негайного припинення вогню й окреслила головні умови: зупинку бойових дій, запровадження режиму тиші по всій лінії фронту та припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Однак Москва відмовилася погоджувати перемир’я.