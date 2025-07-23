Третій раунд переговорів Україна – РФ: головне про зустріч у Стамбулі

Сьогодні, 23 липня, у Стамбулі очікується третій раунд переговорів між Україною та Росією. На порядку денному обговорення гуманітарних питань і пошук рішень для мирного врегулювання, хоча попередні етапи показали, що позиції сторін суттєво різняться.

РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про черговий раунд переговорів у Туреччині.

Головне:

Стамбул приймає 3-й раунд переговорів України та РФ 23 липня;

Українську делегацію очолює Рустем Умєров;

Очільник російської делегації – Володимир Мединський;

Україна виділяє 3 питання для діалогу: повернення полонених, дітей та зустріч лідерів;

РФ очікує обговорення меморандумів щодо мирного врегулювання.

Раунд 3: дата і місце переговорів

Новий переговорний етап між українською та російською делегаціями було анонсовано на середу, 23 липня. Зустріч, як і попередні, відбувається в Стамбулі за посередництва Туреччини.

Інформацію про дату підтвердив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в понеділок. За його словами, секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров доповів йому про підготовку до нової зустрічі 23 липня.

Зі свого боку речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона виступає за проведення нового раунду переговорів, але не назвав конкретної дати. При цьому у росЗМІ писали про можливість зустрічі 24-25 липня.

Хто представляє Україну та РФ

Українську делегацію на переговорах очолить секретар РНБО та колишній голова Міністерства оборони Рустем Умєров, який вже брав участь у попередніх раундах. Також до складу делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС та Офісу президента.

Фото: українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим під час 2-го раунду переговорів (GettyImages)

Росії на переговорах представлятиме та сама делегація, що й у минулі рази. Як повідомив Пєсков, "з російського боку немає жодних змін у переговорній групі". Тобто делегацію країни-агресора очолить Володимир Мединський – радник кремлівського лідера Володимира Путіна.

Головні теми й очікування сторін

Українська сторона анонсувала три ключові теми переговорів:

повернення полонених;

повернення дітей, вивезених до РФ;

підготовка зустрічі на рівні лідерів.

"Адженда зустрічі для нас зрозуміла – повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, і підготовка зустрічі лідерів", – сказав президент України Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив готовність України до переговорів і наголосив на важливості предметного діалогу щодо припинення війни та досягнення перемир'я. Він зазначив, що Україна наполягає на перемир'ї, і вважає, що для обговорення стратегічних питань доцільно провести зустріч на рівні лідерів.

У РФ напередодні переговорів не оприлюднювали порядок денний. Проте речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що під час зустрічі планується обговорення обох меморандумів, які сторони передали одна одній у попередніх раундах.

За його словами, український та російський документи мають "діаметрально протилежні" положення, тому для досягнення компромісу "має бути зроблена велика дипломатична робота".

Також Пєсков заявив, що Кремль не очікує від переговорів "проривів із розряду чудес", та відмовився давати будь-які прогнози щодо "досягнення миру" в Україні.

Крім того, у Кремлі вважають, що зустріч на рівні лідерів поки не на часі, бо, за словами речника Пєскова, в Україні досі діє заборона на переговори з Путіним.

Фото: Володимир Мединський очолює російську делегацію на переговорах (GettyImages)

Меморандуми України та Росії

Українська делегація передала свій меморандум під час першого раунду переговорів у травні. Його основні пункти включають:

Повне та безумовне припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів ;

; Обмін усіма полоненими за принципом "усі на усіх" ;

; Повернення всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей;

Звільнення всіх цивільних заручників;

Надання міжнародних гарантій безпеки та залучення партнерів до моніторингу виконання угоди;

та залучення партнерів до моніторингу виконання угоди; Механізми запобігання новій агресії та відповідальність за порушення домовленостей;

Визнання територіальної цілісності України та закріплення цього в мирній угоді;

та закріплення цього в мирній угоді; Зустріч Зеленського і Путіна для остаточного погодження угоди;

для остаточного погодження угоди; Компенсації, відбудова України, санкції за порушення угоди.

Російська делегація передала власний меморандум лише під час другого раунду переговорів. Документ містить такі положення:

Визнання Україною так званих "нових територіальних реалій" , тобто визнання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Криму російськими, виведення ЗСУ з усієї території цих областей;

Заборону на будь-яку військову діяльність третіх держав на території України та розміщення там іноземних збройних формувань, військових баз та військової інфраструктури;

Встановлення статусу нейтралітету для України , з юридичною відмовою від членства в НАТО та інших військових союзах;

, з юридичною відмовою від членства в НАТО та інших військових союзах; Підтвердження безядерного статусу України із встановленням прямої заборони на її прийом, транзит та розміщення;

Встановлення граничної чисельності ЗСУ та інших військових формувань України та розпуск українських "націоналістичних формувань" у складі ЗСУ та Нацгвардії;

та інших військових формувань України та розпуск українських "націоналістичних формувань" у складі ЗСУ та Нацгвардії; Забезпечення повноти прав, свобод та інтересів російського та російськомовного населення та надання російській мові статусу офіційної.

Законодавча заборона героїзації та пропаганди нацизму та неонацизму, розпуск націоналістичних організацій, партій;

та неонацизму, розпуск націоналістичних організацій, партій; Зняття всіх чинних та відмова від запровадження нових економічних санкцій, заборон та обмежувальних заходів між РФ та Україною;

Україна вважає цей документ ультиматумом, що суперечить принципам міжнародного права та не веде до реального миру.

Підсумки попередніх переговорів

Перший раунд переговорів відбувся 16 травня у Стамбулі. Основну увагу тоді зосередили на гуманітарних питаннях: обмін полоненими, передача тіл загиблих, підготовка до можливого припинення вогню.

Україна передала Росії проєкт меморандуму, де наполягала на припиненні вогню на суші, в повітрі та на морі. Росія у відповідь висунула умову виведення українських військ з територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, не захоплених воєнним шляхом, як передумову для режиму тиші. А також погрожувала окупувати Харківську та Сумську області.

Другий раунд відбувся 2 червня також у Стамбулі. Україна повторно передала пропозиції про безумовне припинення вогню та підкреслила необхідність повернення всіх полонених та депортованих дітей. Російська сторона тоді передала свій "меморандум".

Рустем Умєров після зустрічі заявив, що єдиний прогрес, якого вдалось досягти – це нова домовленість щодо обміну полоненими: усіх тяжкопоранених і тяжкохворих – "всіх на всіх"; усіх солдатів віком 18-25 років – "всіх на всіх"; повернення тіл полеглих – 6000 на 6000.

Фото: перемовини в Стамбулі 2 червня (GettyImages)

Гуманітарні домовленості та обміни

Попри розбіжності у позиціях, сторонам вдалося досягти певних домовленостей, зокрема щодо обміну полоненими, а також обміну тілами загиблих.

З початку дії стамбульських домовленостей між Україною та Росією відбулося 8 етапів обміну полоненими. Перші три етапи обмінів (у форматі "1000 на 1000") відбулися з 23 по 25 травня після першого раунду переговорів.

Інші – після другої зустрічі в Стамбулі (2 червня) – охопили військовослужбовців різних категорій, зокрема поранених та молодих бійців віком до 25 років.

Останній, восьмий, етап обміну полоненими відбувся 4 липня 2025 року, під час якого до України повернулися важкопоранені, тяжкохворі, а також військові й цивільні віком до 25 років.

При підготовці використовувалися: заяви президента України Володимира Зеленського у зверненні, заяви очільника МЗС Андрія Сибіги, секретаря РНБО Рустема Умєрова, інформація з Telegram-каналу уповноваженого ВР України з прав людини Дмитра Лубінця, повідомлення РосЗМІ.