Зеленський відвідає Туреччину: яка мета поїздки

Президент Володимир Зеленський анонсував серію важливих міжнародних зустрічей. Частина з них відбудеться у Туреччині.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Зеленський розповів у Telegram.

Глава держави зазначив, що сьогодні перебуває в Іспанії, де заплановано перемовини з прем’єр-міністром Педро Санчесом. За словами Зеленського, українська сторона очікує на нові домовленості, які зміцнять оборонні можливості України та сприятимуть захисту життя громадян.

"Щодня у відносинах із партнерами має бути результат для України", - наголосив президент.

Завтра Зеленський вирушить до Туреччини. Там очікуються перемовини щодо активізації дипломатичних процесів та низка рішень, які українська сторона запропонує партнерам.

Окремо президент підкреслив, що пріоритетом України залишається повернення полонених.

"Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених", - заявив Зеленський.

Переговори між Україною та РФ у Туреччині

Нагадаємо, Україна та Росія провели три раунди переговорів у Стамбулі - у травні, червні та липні 2025 року.

Українська делегація під час зустрічей підтвердила готовність до негайного припинення вогню та окреслила ключові умови: зупинку бойових дій, режим тиші по всій лінії фронту та припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Проте Москва відмовилася погоджувати перемир’я.

Більше того, після другого раунду переговорів Росія передала Києву так званий "меморандум" із низкою ультимативних вимог - відведення військ із чотирьох областей, припинення західної допомоги, зупинку мобілізації та воєнного стану, проведення виборів і припинення "диверсійної діяльності" проти РФ. За даними джерел, Москва й досі працює над цим документом.