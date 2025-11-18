Зеленский завтра в Турции встретится с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он планирует обсудить пути достижения справедливого мира для Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Зеленский сообщил, что уже завтра проведет встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, во время переговоров стороны сосредоточатся на "максимальных возможностях", которые могут обеспечить Украине путь к справедливому миру.

"У меня хорошие отношения с президентом Турции. Будем говорить. Есть какие-то позиции и сигналы от Соединенных Штатов. Посмотрим завтра", - отметил Зеленский, добавив, что беседа может быть как длительной, так и короткой, в зависимости от интеграции позиций сторон.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал свою поездку в Турцию.

Переговоры между Украиной и РФ в Турции

Украина и Россия провели три раунда переговоров в Стамбуле - в мае, июне и июле 2025 года.

Во время встреч украинская сторона подтвердила готовность к немедленному прекращению огня и обозначила главные условия: остановку боевых действий, введение режима тишины по всей линии фронта и прекращение ударов по гражданской инфраструктуре. Однако Москва отказалась согласовывать перемирие.