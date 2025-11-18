ua en ru
Зеленский завтра в Турции встретится с Эрдоганом

Украина, Вторник 18 ноября 2025 20:23
Зеленский завтра в Турции встретится с Эрдоганом Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он планирует обсудить пути достижения справедливого мира для Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Зеленский сообщил, что уже завтра проведет встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, во время переговоров стороны сосредоточатся на "максимальных возможностях", которые могут обеспечить Украине путь к справедливому миру.

"У меня хорошие отношения с президентом Турции. Будем говорить. Есть какие-то позиции и сигналы от Соединенных Штатов. Посмотрим завтра", - отметил Зеленский, добавив, что беседа может быть как длительной, так и короткой, в зависимости от интеграции позиций сторон.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал свою поездку в Турцию.

Переговоры между Украиной и РФ в Турции

Украина и Россия провели три раунда переговоров в Стамбуле - в мае, июне и июле 2025 года.

Во время встреч украинская сторона подтвердила готовность к немедленному прекращению огня и обозначила главные условия: остановку боевых действий, введение режима тишины по всей линии фронта и прекращение ударов по гражданской инфраструктуре. Однако Москва отказалась согласовывать перемирие.

Более того, после второго раунда РФ передала Украине так называемый "меморандум" с рядом ультимативных требований - от отвода украинских войск из четырех областей и прекращения западной помощи до остановки мобилизации, отмены военного положения, проведения выборов и прекращения "диверсионной деятельности" против России. По информации источников, в Москве до сих пор продолжают прорабатывать этот документ.

Единственным практическим результатом переговоров стали договоренности об обмене пленными.

Тем временем министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова снова выступить посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

