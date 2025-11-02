ua en ru
Нд, 02 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Туреччині готові прийняти новий раунд переговорів між Києвом і Москвою: що відомо

Туреччина, Неділя 02 листопада 2025 09:58
UA EN RU
У Туреччині готові прийняти новий раунд переговорів між Києвом і Москвою: що відомо Фото: Хакан Фідан (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Туреччина готова знову стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Туреччини на форумі TRT World Forum, пише Yeni Şafak.

За його словами, Анкара готова прийняти четвертий раунд переговорів між делегаціями двох країн, а також потенційний саміт лідерів у Стамбулі.

"Три раунди переговорів між делегаціями РФ і України в Стамбулі привели до відчутних результатів, зокрема до обміну полоненими та відновлення прямого діалогу між сторонами. Ми щиро віримо, що дипломатія залишається єдиним шляхом до мирного вирішення кризи в Україні", - заявив глава МЗС Туреччини.

Фідан підкреслив, що Туреччина й надалі підтримуватиме дипломатичні зусилля для досягнення миру та готова надати свій майданчик для прямих переговорів між Києвом і Москвою.

Переговори між Україною та РФ у Туреччині

Нагадаємо, Україна та Росія провели три раунди переговорів у Стамбулі - у травні, червні та липні 2025 року.

Під час зустрічей українська делегація підтвердила готовність до негайного припинення вогню та чітко окреслила ключові вимоги: зупинку бойових дій, режим тиші по всій лінії фронту й припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Однак Москва відмовилася погодитися на перемир’я.

Більше того, після другого раунду переговорів Росія передала Україні так званий "меморандум", у якому висунула низку ультимативних вимог: відведення українських військ із чотирьох областей, припинення західної допомоги, зупинку мобілізації та воєнного стану, проведення виборів і припинення «диверсійної діяльності» проти РФ. Саме над цим документом Москва, за даними джерел, продовжує працювати досі.

Основним практичним результатом переговорів стали домовленості щодо обміну полоненими

Читайте РБК-Україна в Google News
Туреччина Мирні переговори Перемир'я Росії та України Стамбул
Новини
Україна відбила чергову атаку: росіяни запустили дрони та балістику
Україна відбила чергову атаку: росіяни запустили дрони та балістику
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН