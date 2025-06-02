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Росія передала Україні "меморандум" через Туреччину, - джерела

Понеділок 02 червня 2025 16:58
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Росія передала Україні "меморандум" через Туреччину, - джерела Фото: Росія передала Україні "меморандум" через Туреччину (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Делегація Російської Федерації передала Україні "меморандум". Документ було передано через Туреччину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Як розповів поінформований співрозмовник РБК-Україна, цього разу на перемовинах голова російської делегації Володимир Мединський "значно менше розповідав якісь фантастичні історії".

"Меморандум" РФ щодо перемир'я

Під час перемовин у Стамбулі 16 травня делегації України та Росії домовилися підготувати письмові пропозиції щодо можливого припинення вогню.

Після розмови з президентом США Дональдом Трампом глава Кремля Володимир Путін заявив, що Москва працює над "меморандумом", у якому викладе власне бачення мирного врегулювання, зокрема потенційні терміни завершення війни.

24 травня МЗС РФ повідомило, що підготовка документа майже завершена. У ньому, за словами відомства, викладено ключові позиції Москви щодо припинення бойових дій. Водночас Україна поки не отримала цей документ.

В Офісі президента України занепокоєні тим, що Росія може включити до "меморандуму" неприйнятні умови, які фактично означатимуть втрату частини суверенітету.

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