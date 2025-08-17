Зеленський про засідання "коаліції рішучих": Європа підтримує позицію України

За підсумками онлайн-засідання "коаліції рішучих" в Брюсселі 17 серпня Зеленський зазначив, що Європа підтримує позиції України.

"Чітка підтримка незалежності та суверенітету України. Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою. Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник", - зазначив він.

Президент додав, що рішення США взяти участь у гарантіях безпеки для України можна назвати "історичним". Проте гарантії мають бути практичними та давати захист - на землі, в небі та на морі. Окрім цього, в розробці гарантій повинна брати участь Європа.

"Звісно, ми говорили, як припинити вбивства якнайшвидше. Ми напрацьовуємо спільний погляд на те, якою має стати мирна угода – дійсно чесна, швидка й така, що спрацює", - резюмував Зеленський.