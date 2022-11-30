Зеленський запросив Маска відвідати Україну перш ніж пропонувати "формулу миру"

"Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила Росія, приїжджайте в Україну, і ви побачите це на власні очі. Після цього ви скажете нам, як закінчити цю війну, хто її почав і коли ми можемо її закінчити", - сказав він.

При цьому під час інтерв’ю з Ендрю Россом Соркіним з The Times відеозв’язок обірвався, а коли він відновився, Соркін пожартував, що Маск міг якось обірвати зв’язок.

"Я вас чую. Найважливіше те, що містер Маск нас почує", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у жовтня Маск запропонував після закінчення війни організувати нові референдуми на окупованих територіях України, але вже під егідою ООН. Він створив опитування, у якому більшість користувачів не підтримали його ідею.

Потім він вирішив створити ще одне скандальне опитування щодо Донбасу та Криму. Маск також написав, що перемога України у війні "малоймовірна", оскільки Росія може розпочати "повну мобілізацію" у разі початку бойових дій у районі Криму.

Окрім того, компанія SpaceX попереджала Пентагон про те, що більше не зможе фінансувати супутникові термінали та послуги зв’язку для України. Однак вже пізніше Маск заявив, що все ж продовжить фінансувати сервіс.

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