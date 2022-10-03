ua ru
Пн, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Маск вдруге за день оскандалився у Twitter. Тепер через Крим та Донбас

Новость на русском →
Понеділок 03 жовтня 2022 21:41
Маск вдруге за день оскандалився у Twitter. Тепер через Крим та Донбас Фото: Ілон Маск, керівник Tesla (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Глава компанії Tesla Ілон Маск вирішив створити ще одне скандальне опитування щодо державної належності тимчасово окупованих Росією територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маска у Twitter.

Цього разу мільярдер вирішив запитати користувачів соцмережі, чи має враховуватися воля людей, які проживають у Донецькій та Луганській областях, а також у Криму, частиною якої країни вони хочуть бути - України чи Росії.

Станом на 21:20 більше 55% тих, хто взяли участь, проголосували "за", а майже 45% - "проти".

При цьому він написав, що перемога України у війні "малоймовірна", оскільки Росія може розпочати "повну мобілізацію" у разі початку бойових дій у районі Криму.

Зазначимо, є ймовірність, що Маска могли зламати, оскільки твіти мільярдера не відповідають його загальному стилю спілкування і кардинально суперечать його позиції щодо війни в Україні, про яку він публічно заявляв раніше.

Реакція Подоляка

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вже відреагував на нове опитування Маска.

"Ви намагаєтеся узаконити псевдореферендуми, які проходили під дулом пістолета, в умовах переслідувань, масових розстрілів та тортур? Поганий шлях", - зазначив Подоляк.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на ініціативу Ілона Маска вирішив створити власне опитування у Twitter, в якому він запитав, "який Ілон Маск користувачам подобається більше: який підтримує Україну чи Росію?".

Нагадаємо, сьогодні Маск також запропонував після закінчення війни організувати нові референдуми на окупованих територіях України, але вже під егідою ООН. Він створив опитування, у якому більшість користувачів не підтримали його ідею.

Також ми писали, що на початку повномасштабної війни Україна звернулася до засновника компанії SpaceX Ілона Маска з проханням надати можливість користуватися супутниковим інтернетом. І 28 лютого до нашої країни прибула перша партія обладнання для супутникового Інтернет Starlink.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Офіс президента Володимир Зеленський Крым Илон Маск
NEWS
ЗСУ відбили п'ять ворожих атак, а від ударів росіян постраждали 20 населених пунктів, - Генштаб
ЗСУ відбили п'ять ворожих атак, а від ударів росіян постраждали 20 населених пунктів, - Генштаб
DAILY
Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися