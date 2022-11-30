Зеленский пригласил Маска посетить Украину прежде чем предлагать "формулу мира"

"Если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину, и вы увидите это своими глазами. После этого вы скажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы можем ее закончить", - сказал он.

При этом во время интервью с Эндрю Россом Соркиным из The Times видеосвязь оборвалась, а когда она возобновилась, Соркин пошутил, что Маск мог как-то оборвать связь.

"Я вас слышу. Самое важное, что мистер Маск нас услышит", - сказал Зеленский.

Напомним, в октябре Маск предложил после окончания войны организовать новые референдумы на оккупированных территориях Украины, но уже под эгидой ООН. Он создал опрос, в котором большинство пользователей не поддержали его идею.

Затем он решил создать еще один скандальный опрос по Донбассу и Крыму. Маск также написал, что победа Украины в войне "маловероятна", поскольку Россия может начать "полную мобилизацию" в случае начала боевых действий в районе Крыма.

Кроме того, SpaceX предупреждала Пентагон о том, что больше не сможет финансировать спутниковые терминалы и услуги связи для Украины. Однако уже позже Маск заявил, что все же продолжит финансировать сервис.

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