Ілон Маск поділився своєю формулою миру між Україною та Росією. І отримав жорстку відповідь

Ілон Маск написав власну формулу закінчення війни між Україною та Росією. Він пропонує провести ще один референдум та забезпечити водою Крим. На свої пропозиції він уже отримав відповідь від старшого радника Конгресу США Пола Массаро.

Що пропонує Ілон Маск і яку відповідь він отримав – читайте нижче.

Американський мільярдер на своїй сторінці у Twitter запропонував власну формулу миру між Україною та Росією. До цієї формули входить:

Повторення референдумів у тимчасово окупованих територіях, але під наглядом ООН. Росія має піти, якщо на те буде воля народу.

Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 (до помилки Хрущова)

Водопостачання у Крим має бути забезпечене.

Україна залишиться нейтральною

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Маск додав, що війна закінчиться і питання лише у тому, скільки людей до цього загине. Також він висловився і щодо можливого застосування ядерної зброї.

"Також варто зазначити, що можливим, хоч і малоймовірним результатом цього конфлікту є ядерна війна", - написав мільярдер.

На твіт Ілона Маска швидко відреагував старший радник Конгресу США Пол Массаро. Він запропонував власну формулу світу в Україні.

Україна звільняє всю суверенну територію.

Росія буде деколонізована, демілітаризована та денуклеаризована.

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Варто зазначити, що під твітом Ілона Маска дуже багато гнівних коментарів.

Ще одну відповідь американський мільярдер отримав від радника голови офісу президента України Михайла Подоляка.