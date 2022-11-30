Зеленський запросив Маска відвідати Україну перш ніж пропонувати "формулу миру"

Президент України Володимир Зеленський запросив Ілона Маска відвідати Україну, щоб побачити шкоду, завдану російськими військами. Візит міг би допомогти мільярдеру зрозуміти ситуацію, перш ніж робити свої заяви.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

"Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила Росія, приїжджайте в Україну, і ви побачите це на власні очі. Після цього ви скажете нам, як закінчити цю війну, хто її почав і коли ми можемо її закінчити", - сказав він.

При цьому під час інтерв’ю з Ендрю Россом Соркіним з The Times відеозв’язок обірвався, а коли він відновився, Соркін пожартував, що Маск міг якось обірвати зв’язок.

"Я вас чую. Найважливіше те, що містер Маск нас почує", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у жовтня Маск запропонував після закінчення війни організувати нові референдуми на окупованих територіях України, але вже під егідою ООН. Він створив опитування, у якому більшість користувачів не підтримали його ідею.

Потім він вирішив створити ще одне скандальне опитування щодо Донбасу та Криму. Маск також написав, що перемога України у війні "малоймовірна", оскільки Росія може розпочати "повну мобілізацію" у разі початку бойових дій у районі Криму.

Окрім того, компанія SpaceX попереджала Пентагон про те, що більше не зможе фінансувати супутникові термінали та послуги зв’язку для України. Однак вже пізніше Маск заявив, що все ж продовжить фінансувати сервіс.

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