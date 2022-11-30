Зеленский пригласил Маска посетить Украину прежде чем предлагать "формулу мира"

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Илона Маска посетить Украину, чтобы увидеть ущерб, причиненный российскими войсками. Визит мог бы помочь миллиардеру понять ситуацию, прежде чем делать свои заявления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

"Если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину, и вы увидите это своими глазами. После этого вы скажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы можем ее закончить", - сказал он.

При этом во время интервью с Эндрю Россом Соркиным из The Times видеосвязь оборвалась, а когда она возобновилась, Соркин пошутил, что Маск мог как-то оборвать связь.

"Я вас слышу. Самое важное, что мистер Маск нас услышит", - сказал Зеленский.

Напомним, в октябре Маск предложил после окончания войны организовать новые референдумы на оккупированных территориях Украины, но уже под эгидой ООН. Он создал опрос, в котором большинство пользователей не поддержали его идею.

Затем он решил создать еще один скандальный опрос по Донбассу и Крыму. Маск также написал, что победа Украины в войне "маловероятна", поскольку Россия может начать "полную мобилизацию" в случае начала боевых действий в районе Крыма.

Кроме того, SpaceX предупреждала Пентагон о том, что больше не сможет финансировать спутниковые терминалы и услуги связи для Украины. Однако уже позже Маск заявил, что все же продолжит финансировать сервис.

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