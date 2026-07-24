ua en ru
Пт, 24 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Ця зима може стати останньою надією Путіна зламати Україну, - Сікорський

05:59 24.07.2026 Пт
2 хв
Що сказав Сікорський про Путіна і Росію?
aimg Едуард Ткач
Ця зима може стати останньою надією Путіна зламати Україну, - Сікорський Фото: Радослав Сікорський (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що зима, яка буде попереду, може бути останньою надією диктатора РФ Володимира Путіна зламати Україну. Водночас він зазначив, що РФ намагається посварити поляків і українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посадовця в ефірі TVP info.

Сікорський наголосив, що Путін наступає, продовжує бомбардування, і саме він є ворогом і для Польщі, і для України, а не Варшава та Київ для одне одного.

Посадовець зазначив, що Москва протягом десятиліть використовує протиставлення поляків та українців у власних інтересах в геополітиці.

"Щоразу в історії, починаючи з XVII століття, російська агентура нацьковувала нас на українців. Ми не можемо бути геополітичними простаками й не розуміти цієї логіки", - сказав міністр.

Також він застеріг Росію від можливих провокацій проти країн блоку НАТО, включаючи Польщу. Сікорський не виключає, що Кремль може влаштувати гібридні операції, однак наголосив, що публічне попередження щодо таких сценаріїв зменшує шанси на те, що провокації матимуть успіх.

Окремо глава польського МЗС прокоментував зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. За його словами, за 37 хвилин зустрічі вирішити щось неможливо.

"Зрештою, я не бачу поля до співпраці, оскільки Путін мусів би знизити рівень своїх амбіцій щодо захоплення України. Він мав би усвідомити, що ця війна була кримінальною помилкою. Але певно цього не станеться", - заявив польський міністр.

Під час ефіру він також вказав на економічні проблеми Росії. За словами Сікорського, за перші два квартали цього року Москва продала вже 44 тонни золота зі своїх резервів. Це у свою чергу найбільший показник за всю історію, що може свідчити про поступове вичерпання ресурсів країни.

Міністр припустив, що зима 2026-2027 може бути останньою надією Путіна, щоб спробувати зламати Україну.

"Це означає, що Росії закінчуються ресурси. Ця зима може стати останньою надією Путіна зламати Україну. А в наших інтересах, щоб Україна не лише вистояла, а й перемогла у цій війні", - резюмував Сікорський.

Інші заяви Сікорського

Нагадаємо, тижнем раніше Сікорський заявив, що Росія не має ресурсів, щоб здійснити військовий напад на Польщу. Він зазначив, що Путін остаточно зазнає поразки у війні проти України.

Також ми писали, що, за словами Сікорського, Росія може готувати операцію під чужим прапором, у якій використовує українські дрони.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін Російська Федерація Польща Війна в Україні
Новини
Україна отримає від Ірландії новий пакет допомоги
Україна отримає від Ірландії новий пакет допомоги
Аналітика
Ціна життя. Скільки насправді коштує мешкати у найбільших містах України
Катерина Гончарова, Василина Копитко Ціна життя. Скільки насправді коштує мешкати у найбільших містах України