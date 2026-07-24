Ця зима може стати останньою надією Путіна зламати Україну, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що зима, яка буде попереду, може бути останньою надією диктатора РФ Володимира Путіна зламати Україну. Водночас він зазначив, що РФ намагається посварити поляків і українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посадовця в ефірі TVP info .

Сікорський наголосив, що Путін наступає, продовжує бомбардування, і саме він є ворогом і для Польщі, і для України, а не Варшава та Київ для одне одного.

Посадовець зазначив, що Москва протягом десятиліть використовує протиставлення поляків та українців у власних інтересах в геополітиці.

"Щоразу в історії, починаючи з XVII століття, російська агентура нацьковувала нас на українців. Ми не можемо бути геополітичними простаками й не розуміти цієї логіки", - сказав міністр.

Також він застеріг Росію від можливих провокацій проти країн блоку НАТО, включаючи Польщу. Сікорський не виключає, що Кремль може влаштувати гібридні операції, однак наголосив, що публічне попередження щодо таких сценаріїв зменшує шанси на те, що провокації матимуть успіх.

Окремо глава польського МЗС прокоментував зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. За його словами, за 37 хвилин зустрічі вирішити щось неможливо.

"Зрештою, я не бачу поля до співпраці, оскільки Путін мусів би знизити рівень своїх амбіцій щодо захоплення України. Він мав би усвідомити, що ця війна була кримінальною помилкою. Але певно цього не станеться", - заявив польський міністр.

Під час ефіру він також вказав на економічні проблеми Росії. За словами Сікорського, за перші два квартали цього року Москва продала вже 44 тонни золота зі своїх резервів. Це у свою чергу найбільший показник за всю історію, що може свідчити про поступове вичерпання ресурсів країни.

Міністр припустив, що зима 2026-2027 може бути останньою надією Путіна, щоб спробувати зламати Україну.

"Це означає, що Росії закінчуються ресурси. Ця зима може стати останньою надією Путіна зламати Україну. А в наших інтересах, щоб Україна не лише вистояла, а й перемогла у цій війні", - резюмував Сікорський.