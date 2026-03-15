Зеленський запропонував вибір для депутатів: працювати в Раді або йти на фронт

Народні депутати, які хотіли скласти мандат, повинні продовжувати виконувати свої обов’язки у Верховній Раді або ж піти служити на фронт.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
За словами голови держави, з початку повномасштабного вторгнення деякі депутати хотіли скласти мандат. Однак у період воєнного стану український парламент повинненпродовжувати повноцінно функціонувати.
"Можуть бути різні бажання і різне ставлення до них, але у нас воєнний стан і треба захищати нашу державу. І тому народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт", - заявив Зеленський.
"Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті. Це мій підхід", - сказав президент.
Він зазначив, що готовий обговорити з парламентом можливі зміни до законодавства щодо мобілізації, які дозволили б народним депутатам долучитися до служби та додав, що проведення виборів, на його думку, під час війни є неможливим.
"Щодо того, як працює парламент зараз: може бути багато різних причин, багато особистих оцінок. Але ситуацію треба виправляти. Треба зібратися із силами і прийняти для себе рішення. Ми живемо до кінця війни, співпрацюємо, голосуємо, впроваджуємо відповідні закони, зміни, кадрові рішення тощо, або міняємо закон і дозволяємо мобілізацію депутатів, які не готові далі працювати в парламенті", - додав глава держави.
РБК-Україна раніше повідомляло, що Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної після того, як їй оголосили кілька підозр. Зокрема, йдеться про підозру у незаконному збагаченні.
Крім того, у жовтні 2025 року парламент достроково припинив повноваження народної депутатки від фракції "Слуга народу" Анни Колісник.
Водночас раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що нині чимало народних депутатів хочуть скласти свої мандати.