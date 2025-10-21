Рада забрала мандат у нардепа-"слуги" Колісник, яка писала про "валити з країни"
Сьогодні, 21 жовтня, Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки від фракції "Слуга народу" Анни Колісник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.
За відповідне рішення проголосували 262 народних депутати.
Як зазначається на сайті парламенту, Колісник написала заяву про складення депутатських повноважень ще 12 травня. 2 червня, комітет розглянув її та рекомендував Верховній раді ухвалити її в цілому.
Справа Колісник
У жовтні 2022 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народній депутатці Анні Колісник про підозру у недостовірному декларуванні.
За даними слідства, вона не вказала у декларації за 2020 рік інформацію про оренду двох квартир у Києві, частку у нежитловому приміщенні в Харкові та автомобіль.
Загальна вартість невідображеного майна, за оцінками детективів, перевищувала 4,4 мільйона гривень.
Навесні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав Колісник винною у пропуску судового засідання та наклав на неї штраф у розмірі 1342 гривні. Водночас депутатку звільнили від покарання через закінчення строків давності.
У червні того ж року Апеляційна палата ВАКС остаточно закрила кримінальне провадження проти Колісник за звинуваченням у недостовірному декларуванні.
Оскандалилася листуванням в Раді
Нагадаємо, ще у 2021 році Анна Колісник "прославилася", засвітивши своє листування у сесійному залі парламенту, коли написала повідомлення з текстом: "треба валити з цієї країни".
Тоді 30 березня в парламенті виступав головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак - який, зокрема, доповів про нарощування російських військ біля кордонів та розповів деталі загибелі українських бійців 26 березня під час обстрілу біля селища Шуми - на кадрах зафіксовано, як нардепка вела листування в телефоні.
У чаті з абонентом на ім'я Стас вона повідомила, що слухає виступ начальника Генштабу: "Ми слухаємо Хомчака. Потрібно валити з цієї країни", - написала вона.
Пізніше Колісник почала виправдовуватися, заявивши, що мала на увазі відпочинок на травневі свята.