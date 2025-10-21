ua en ru
Рада забрала мандат у нардепа-"слуги" Колісник, яка писала про "валити з країни"

Вівторок 21 жовтня 2025 14:30
UA EN RU
Рада забрала мандат у нардепа-"слуги" Колісник, яка писала про "валити з країни" Фото: нардепка Анна Колісник (facebook com zekharkiv2019)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 21 жовтня, Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки від фракції "Слуга народу" Анни Колісник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

За відповідне рішення проголосували 262 народних депутати.

Як зазначається на сайті парламенту, Колісник написала заяву про складення депутатських повноважень ще 12 травня. 2 червня, комітет розглянув її та рекомендував Верховній раді ухвалити її в цілому.

Справа Колісник

У жовтні 2022 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народній депутатці Анні Колісник про підозру у недостовірному декларуванні.

За даними слідства, вона не вказала у декларації за 2020 рік інформацію про оренду двох квартир у Києві, частку у нежитловому приміщенні в Харкові та автомобіль.

Загальна вартість невідображеного майна, за оцінками детективів, перевищувала 4,4 мільйона гривень.

Навесні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав Колісник винною у пропуску судового засідання та наклав на неї штраф у розмірі 1342 гривні. Водночас депутатку звільнили від покарання через закінчення строків давності.

У червні того ж року Апеляційна палата ВАКС остаточно закрила кримінальне провадження проти Колісник за звинуваченням у недостовірному декларуванні.

Оскандалилася листуванням в Раді

Нагадаємо, ще у 2021 році Анна Колісник "прославилася", засвітивши своє листування у сесійному залі парламенту, коли написала повідомлення з текстом: "треба валити з цієї країни".

Тоді 30 березня в парламенті виступав головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак - який, зокрема, доповів про нарощування російських військ біля кордонів та розповів деталі загибелі українських бійців 26 березня під час обстрілу біля селища Шуми - на кадрах зафіксовано, як нардепка вела листування в телефоні.

У чаті з абонентом на ім'я Стас вона повідомила, що слухає виступ начальника Генштабу: "Ми слухаємо Хомчака. Потрібно валити з цієї країни", - написала вона.

Пізніше Колісник почала виправдовуватися, заявивши, що мала на увазі відпочинок на травневі свята.

