Є багато народних депутатів, які вже хочуть скласти мандати, - Зеленський

Україна, Вівторок 20 січня 2026 14:54
Є багато народних депутатів, які вже хочуть скласти мандати, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Український президент Володимир Зеленський заявив, що зараз багато народних депутатів хочуть скласти свої мандати.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив у відповідь на питання журналістів.

"Є багато депутатів, які вже хочуть припинити свій депутатський термін. Але тим не менш є війна, є виклики війни, є закон. Так що поки що всім потрібно працювати, як би складно не було", - наголосив лідер країни.

За його словами, монобільшість намагалися розвалити і впливати на неї для голосування "потрібних" законів.

"Починаючи з існування монобільшості, п'ять років тому, спочатку це робили фінансові групи, включаючи і Коломойського групу. Всі хотіли впливати на монобільшість, на "Слугу народу", голосувати ті закони, які комусь потрібні", - сказав Зеленський.

Він додав, що монобільшість зберіглась, а "хтось не зберіг свою свободу". За його словами, багато хто з цих політичних і фінансових груп під час війни поїхав за кордон.

"І навіть зараз з-за кордону спробували під час повномасштабної війни розвалити монобільшість. Але монобільшість голосувала всі закони, які просив Євросоюз, Світовий Банк, які дуже нам потрібні були для кандидатства на шляху в ЄС. Ми стали кандидатами, і монобільшість на сьогодні працює", - сказав лідер країни.

Корупція в Раді

Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року НАБУ і САП в рамках спецоперації під прикриттям викрили групу народних депутатів, причетних до продажу голосів у Верховній Раді.

За інформацією джерел РБК-Україна, підозрювані - народні депутати Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кисіль і Михайло Лаба. Вже 1 січня Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи у вигляді застави до цих нардепів.

Двом підозрюваним призначили по 40 млн гривень і 30 млн гривень застави, іншим двом - по 20 млн гривень, п'ятому депутату - 16,6 млн гривень.

Крім того, нещодавно народному депутату Ганні Скороход повідомили про підозру в організації злочинної групи, яка "продавала" санкції Ради нацбезпеки і оборони.

