Скільки депутатів Ради хочуть скласти мандат: Стефанчук озвучив точну цифру

Наразі є лише одна заява про дострокове складання мандата - від народної депутатки фракції "Слуга народу" Анни Колісник.

Відповідаючи на запитання про настрої серед народних депутатів, зокрема про нібито зростання апатії чи втрату мотивації, Стефанчук заявив, що про "повальну апатію" у парламенті - мова не йде.

"Для мене, як для юриста, важливі факти. Станом на зараз, у нас є тільки одна заява на дострокове припинення повноважень, від народної депутатки Колісник. Інших заяв на припинення повноважень в мене особисто немає", - додав він.

Варто пояснити, що 2 червня стало відомо про намір Колісник відмовитись від мандату народного депутата. Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України розглянув її заяву та рекомендував парламенту ухвалити її в цілому.