Зеленский предложил выбор для депутатов: работать в Раде или идти на фронт

По словам главы государства, с начала полномасштабного вторжения некоторые депутаты хотели сложить мандат. Однако в период военного положения украинский парламент должен продолжать полноценно функционировать.

"Могут быть разные желания и разное отношение к ним, но у нас военное положение и надо защищать наше государство. И поэтому народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт", - заявил Зеленский.

"Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте. Это мой подход", - сказал президент.

Он отметил, что готов обсудить с парламентом возможные изменения в законодательство по мобилизации, которые позволили бы народным депутатам присоединиться к службе и добавил, что проведение выборов, по его мнению, во время войны невозможно.

"Относительно того, как работает парламент сейчас: может быть много разных причин, много личных оценок. Но ситуацию надо исправлять. Надо собраться с силами и принять для себя решение. Мы живем до конца войны, сотрудничаем, голосуем, внедряем соответствующие законы, изменения, кадровые решения и т.д., или меняем закон и позволяем мобилизацию депутатов, которые не готовы дальше работать в парламенте", - добавил глава государства.