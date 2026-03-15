Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский предложил выбор для депутатов: работать в Раде или идти на фронт

10:21 15.03.2026 Вс
2 мин
Есть три варианта для депутатов, которые "устали"
aimg Ірина Глухова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Народные депутаты, которые хотели сложить мандат, должны продолжать выполнять свои обязанности в Верховной Раде или же пойти служить на фронт.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Читайте также: Сколько депутатов Рады хотят сложить мандат: Стефанчук озвучил точную цифру

По словам главы государства, с начала полномасштабного вторжения некоторые депутаты хотели сложить мандат. Однако в период военного положения украинский парламент должен продолжать полноценно функционировать.

"Могут быть разные желания и разное отношение к ним, но у нас военное положение и надо защищать наше государство. И поэтому народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт", - заявил Зеленский.

"Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте. Это мой подход", - сказал президент.

Он отметил, что готов обсудить с парламентом возможные изменения в законодательство по мобилизации, которые позволили бы народным депутатам присоединиться к службе и добавил, что проведение выборов, по его мнению, во время войны невозможно.

"Относительно того, как работает парламент сейчас: может быть много разных причин, много личных оценок. Но ситуацию надо исправлять. Надо собраться с силами и принять для себя решение. Мы живем до конца войны, сотрудничаем, голосуем, внедряем соответствующие законы, изменения, кадровые решения и т.д., или меняем закон и позволяем мобилизацию депутатов, которые не готовы дальше работать в парламенте", - добавил глава государства.

РБК-Украина ранее сообщало, что Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Ирины Кормышкиной после того, как ей объявили несколько подозрений. В частности, речь идет о подозрении в незаконном обогащении.

Кроме того, в октябре 2025 года парламент досрочно прекратил полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Колесник.

В то же время ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сейчас многие народные депутаты хотят сложить свои мандаты.

