Tomahawk від Трампа. Міноборони США вже розробило план передачі, - NYT

Міноборони США розробило план продажу або передання Україні далекобійних ракет Tomahawk на випадок, якщо американський президент Дональд Трамп дасть на це "зелене світло".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Автор статті наголошує, що поставки "Томагавків" будуть пов'язані з "величезними труднощами", адже Україна не має пускових установок, які необхідні для запуску цих ракет.

Для завдання ударів Київ потребуватиме американську пускову установку Typhon, але військові чиновники США вважають, що це наблизить їх до "прямої конфронтації з Росією". Імовірність ескалації підтверджують і останні погрози Кремля, які лунали на тлі численних новин щодо Tomahawk.

Видання зазначає, що Трамп вважав, що російський диктатор Володимир Путін погодиться сісти за стіл переговорів лише від однієї загрози надання "Томагавків" Україні. Імовірно, цей крок свідчить про розчарування президента США російським колегою, який не хоче зупиняти війну.

Ліана Фікc, експертка з питань Європи в Раді з міжнародних відносин, вважає, що рішення щодо передачі Tomahawk залежатиме від того, чи вдасться Путіну переконати Трампа в тому, що цей крок "призведе до ядерної війни".

Водночас вона припускає, що надання Києву цих ракет свідчитиме про "скоординовану кампанію тиску з боку Європи", спрямовану на посилення підтримки України, яка може змусити РФ зупинити війну.