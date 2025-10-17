Зеленский предложил Трампу "тысячи дронов" в обмен на Tomahawk

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Дональду Трампу "тысячи дронов" в обмен на ракеты "Томагавк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.