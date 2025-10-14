ua en ru
США можуть передати Україні лише до 50 ракет Tomahawk, - FT

Вівторок 14 жовтня 2025 10:56
UA EN RU
США можуть передати Україні лише до 50 ракет Tomahawk, - FT Фото: США можуть передати Україні лише до 50 ракет Tomahawk (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk, які навряд чи змінять динаміку війни.

Про це заявила директор оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Вашингтон може виділити від 20 до 50 ракет Tomahawk, що не змінить динаміку війни. Хоча ракети великої дальності можуть доповнити українські безпілотники далекої дії та крилаті ракети, вони все одно будуть дуже обмеженими можливостями, безумовно, недостатніми для забезпечення тривалих, глибоких атак проти РФ", - зазначила аналітик.

Український чиновник у розмові з виданням заявив, що президент США Дональд Трамп ближчий, ніж будь-коли, до постачання ракет, але у Білому домі чітко дали зрозуміти, що ще не прийняли рішення.

Марк Кансіан, колишній чиновник Пентагону, який зараз працює в аналітичному центрі Центру стратегічних та міжнародних досліджень, під час нещодавніх військових навчань оцінив, що США мають загалом 4150 ракет Tomahawk.

З 2022 року Пентагон закупив лише близько 200 ракет, і вже випустив понад 120 під час навчань. За словами експертів з оборони, Пентагон запросив фінансування лише на 57 додаткових ракет Tomahawk у своєму бюджеті на 2026 рік.

Ракети Tomahawk для України

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk практично ухвалено.

Прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що передача Україні Tomahawk може призвести до "серйозного витка ескалації", оскільки вони "можуть бути в ядерному виконанні".

Російський диктатор Володимир Путін нафантазував, що Росія планує посилювати свої системи протиповітряної оборони на тлі повідомлень США про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Детальніше про те, що стоїть за цим рішенням та, чи дійсно ЗСУ отримають американські стратегічні ракети, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

