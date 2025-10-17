Україна залишиться без "Томагавків"? Трамп зробив нову заяву щодо ракет

"Сполученим Штатам Америки також потрібні "Томагавки". В нас їх багато. Але вони нам потрібні. Ми не можемо вичерпати їх заради нашої країни. Вони дуже сильні. Вони дуже точні. Вони дуже добрі. Але вони нам також потрібні. Тож я не знаю, що ми можемо з цим поробити", - заявив він.

Також президент США сказав, що Путіну під час телефонної розмови не сподобалась ідея передачі від США партнерам кілька тисяч "Томагавків".

"Я сказав Путіну: "Ви не заперечуєте, якщо я дам вашим противникам кілька тисяч "Томагавків"? Йому ця ідея не сподобалася", - сказав Трамп.

Як раніше повідомляло РБК-Україна із посиланням на радника Путіна Юрія Ушакова, якого цитують росЗМІ, російський диктатор казав, що ці ракети "не змінять ситуацію на фронті", проте "завдадуть шкоди відносинам Росії і США".