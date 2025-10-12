ua en ru
Нд, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Вдруге за два дні: Зеленський повідомив про нову розмову з Трампом

Україна, Неділя 12 жовтня 2025 16:35
UA EN RU
Вдруге за два дні: Зеленський повідомив про нову розмову з Трампом Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нову телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом - вже другу за останні кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

"Щойно говорив із Президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова", - повідомив Зеленський.

За його словами, обговорювалися ті самі питання, що й під час розмови 11 жовтня - посилення протиповітряної оборони України та допомога у відновленні енергетики. Окремо обговорювалося надання Україні далекобійної зброї, натякнув Зеленський.

"Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається. Домовились продовжити нашу розмову, і команди готуються. Дякую!", - додав президент.

Зазначимо, сам Зеленський 11 жовтня розповідав, що під час телефонної розмови обговорив з президентом США Дональдом Трампом посилення української протиповітряної оборони на тлі російських атак на енергетику.

За даними ЗМІ, дійсно мало місце обговорення можливості постачання Україні нових зенітно-ракетних комплексів Patriot. Але також сторони обговорили можливі майбутні постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дональд Трамп
Новини
Росіяни "Шахедом" атакували електростанцію на Київщині: поранені двоє працівників ДТЕК
Росіяни "Шахедом" атакували електростанцію на Київщині: поранені двоє працівників ДТЕК
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить