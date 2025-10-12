Вдруге за два дні: Зеленський повідомив про нову розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нову телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом - вже другу за останні кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

"Щойно говорив із Президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова", - повідомив Зеленський.

За його словами, обговорювалися ті самі питання, що й під час розмови 11 жовтня - посилення протиповітряної оборони України та допомога у відновленні енергетики. Окремо обговорювалося надання Україні далекобійної зброї, натякнув Зеленський.

"Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається. Домовились продовжити нашу розмову, і команди готуються. Дякую!", - додав президент.