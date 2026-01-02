Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента України
Український лідер Володимир Зеленський запропонував главі Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс президента України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.
Він розповів про зустріч з Будановим, під час якої запропонував йому очолити Офіс президента України.
"Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави", - зазначив лідер країни.
Зеленський зауважив, що Буданов має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів.
"Також доручив новому керівнику Офісу президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки", - йдеться у заяві українського президента.
Зазначимо, зараз пішли всі формальні процедури з призначення Буданова керівником ОП. Про це повідомив журналістам радник президента Дмитро Литвин у відповідь на питання щодо того, чи вже призначено Кирила Буданова керівником Офісу президента.
Що передувало
У вівторок, 30 грудня, Володимир Зеленський повідомив, що визначився з кандидатурою нового очільника Офісу президента.
Дотепер Офіс президента залишався без керівника. Як повідомляли джерела РБК-Україна, це пов’язано з пошуком нового формату роботи ОП, який значною мірою залежатиме від кандидатури майбутнього очільника.
Відставка Єрмака
Нагадаємо, 28 листопада 2025 року НАБУ і САП провели обшуки у тодішнього голови Офісу президента Андрія Єрмака. За інформацією джерел РБК-Україна, слідчі дії були пов’язані з операцією "Мідас" з викриття масштабної корупції в енергетиці, про яку НАБУ оголосило в листопаді 2025 року.
Одразу після обшуків Єрмак написав заяву про відставку, яку Зеленський підписав та пізніше заявив журналістам, що призначення нового керівника Офісу президента наразі не є пріоритетом для влади.
The New York Post наступного дня оприлюднив інформацію, що Єрмак прийняв рішення піти на фронт. Згодом, вже після звільнення, він знову відвідував Банкову, щоб поговорити із президентом України.