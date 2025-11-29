Єрмак після звільнення з ОП зібрався на фронт, - New York Post

Колишній глава Офісу президента України Андрій Єрмак, який залишив посаду після обшуку у своїй квартирі, заявив західним ЗМІ, що вирушає на передову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію New York Post.

"Я йду на фронт... Я служив Україні і був у Києві 24 лютого 2024 року (імовірно, малося на увазі 2022, - ред.). Можливо, ми ще побачимося. Слава Україні", - цитує його повідомлення New York Post.

Досвід участі в захисті країни

Єрмак нагадав, що з 24 лютого 2022 року перебував у Києві та брав участь у захисті України.

Він зазначив, що не хоче створювати проблеми для президента Володимира Зеленського і не повідомив, коли і яким чином має намір розпочати службу на фронті.

Зв'язок із мирними переговорами

Звільнення Єрмака відбулося на тлі підготовки української делегації до переговорів із командою США щодо мирного плану. Відставка Єрмака, за словами посла України в США, дала змогу уникнути спекуляцій і зберегти довіру суспільства.

Реакція президента

Президент Зеленський підкреслив патріотичну позицію Єрмака і зазначив, що його відставка не змінює представлення інтересів України на дипломатичному рівні. При цьому, цей крок задовольнить громадськість і поверне довіру українців.

Також Зеленський уже змінив склад делегації для подальших переговорів щодо мирного плану.

Розслідування "Операції Мідас"

Розслідування, що тривало понад рік, стосується можливого привласнення коштів через підрядників Енергоатому. Водночас жодних процесуальних дій проти Єрмака після обшуку не вживали.

