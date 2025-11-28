НАБУ підтверджує обшуки у Єрмака: перші деталі
Національне антикорупційне бюро офіційно підтвердило проведення обшуків у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ.
"НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу президента України", - йдеться в повідомленні.
За даними Бюро, усі дії санкціоновані судом і здійснюються в межах кримінального розслідування.
Деталі детективи обіцяють оприлюднити згодом.
"Плівки Міндіча": що відомо про гучний корупційний скандал
Нагадаємо, раніше про обшуки у голови Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі сьогодні вранці повідомили журналісти УП та народні депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко.
ЗМІ зафіксували, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.
Додамо, що обшуки відбуваються на тлі гучного корупційного скандалу щодо так званих "плівок Міндіча" - матеріалів про масштабну корупцію, де фігурує особа з псевдонімом "Алі-Баба", яка нібито давала вказівки правоохоронним органам. У публічних обговореннях припускають, що під цим прізвиськом нібито може бути Андрій Єрмак.
Про операцію НАБУ під назвою "Мідас" стало відомо 10 листопада 2025 року. Вона спрямована на викриття корупції в енергетичному секторі. У її межах обшуки вже проводилися у бізнесмена та співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча, якого вважають близьким до президента Володимира Зеленського.
Міндіч виїхав з України за кілька годин до слідчих дій. Також обшуки відбувалися у керівництва "Енергоатому" та в колишнього міністра Германа Галущенка.
За версією слідства, учасники схеми систематично отримували "відкати" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі 10-15% від вартості контрактів. Гроші, за даними НАБУ, легалізовувалися через структури в Києві, пов’язані з родиною екснардепа, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.
У межах розслідування підозру в незаконному збагаченні отримав колишній міністр національної єдності Олексій Чернишов, йому обрали запобіжний захід, заставу вже внесено. Загалом ще низці фігурантів справи було вручено підозри.
На тлі скандалу були звільнені міністри енергетики Світлана Гринчук та міністр юстиції Герман Галущенко. Президент України після провів серію нарад із керівництвом уряду, парламенту та фракції "Слуга Народу", а також анонсував законодавчі зміни та кадрові рішення.
До слова, вчора стало відомо, що детективи НАБУ опитали секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Рустема Умєрова у справі скандального бізнесмена Міндіча.