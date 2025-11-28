НАБУ підтверджує обшуки у Єрмака: перші деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ .

"НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу президента України", - йдеться в повідомленні.

За даними Бюро, усі дії санкціоновані судом і здійснюються в межах кримінального розслідування.

Деталі детективи обіцяють оприлюднити згодом.

"Плівки Міндіча": що відомо про гучний корупційний скандал

Нагадаємо, раніше про обшуки у голови Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі сьогодні вранці повідомили журналісти УП та народні депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко.

ЗМІ зафіксували, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Додамо, що обшуки відбуваються на тлі гучного корупційного скандалу щодо так званих "плівок Міндіча" - матеріалів про масштабну корупцію, де фігурує особа з псевдонімом "Алі-Баба", яка нібито давала вказівки правоохоронним органам. У публічних обговореннях припускають, що під цим прізвиськом нібито може бути Андрій Єрмак.

Про операцію НАБУ під назвою "Мідас" стало відомо 10 листопада 2025 року. Вона спрямована на викриття корупції в енергетичному секторі. У її межах обшуки вже проводилися у бізнесмена та співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча, якого вважають близьким до президента Володимира Зеленського.

Міндіч виїхав з України за кілька годин до слідчих дій. Також обшуки відбувалися у керівництва "Енергоатому" та в колишнього міністра Германа Галущенка.

За версією слідства, учасники схеми систематично отримували "відкати" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі 10-15% від вартості контрактів. Гроші, за даними НАБУ, легалізовувалися через структури в Києві, пов’язані з родиною екснардепа, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

