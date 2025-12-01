Єрмак зустрічався із Зеленським після звільнення: нові подробиці

В суботу, 29 листопада, на наступний день після звільнення, екс-голова ОП Андрій Єрмак знову заходив на Банкову, щоб поговорити із президентом Володимиром Зеленським.

За словами співрозмовників видання, відставка стала сильним ударом для екс-голови ОП, між Єрмаком та Зеленським відбулася складна розмова, однак без криків, про які повідомлялося в медіа. "Коли рішення було ухвалено, Єрмак одразу написав заяву про відставку, швидко зібрав речі. На другий день знову зайшов на Банкову, але вже просто поговорити – все-таки його із Зеленським пов'язує довгий шлях разом", – говориться в матеріалі. "Останньою краплею (для звільнення Єрмака, - ред.) стало те, що потрібні зміни і не треба закопуватися далі. І йдеться не тільки про скандал ("Міндіч-гейт", - ред.), а й про стосунки всередині команди, все значно ширше", – сказало поінформоване джерело РБК-Україна.