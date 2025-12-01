Єрмак зустрічався із Зеленським після звільнення: нові подробиці
В суботу, 29 листопада, на наступний день після звільнення, екс-голова ОП Андрій Єрмак знову заходив на Банкову, щоб поговорити із президентом Володимиром Зеленським.
Про це розповідається в матеріалі РБК-Україна "Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить".
За словами співрозмовників видання, відставка стала сильним ударом для екс-голови ОП, між Єрмаком та Зеленським відбулася складна розмова, однак без криків, про які повідомлялося в медіа.
"Коли рішення було ухвалено, Єрмак одразу написав заяву про відставку, швидко зібрав речі. На другий день знову зайшов на Банкову, але вже просто поговорити – все-таки його із Зеленським пов'язує довгий шлях разом", – говориться в матеріалі.
"Останньою краплею (для звільнення Єрмака, - ред.) стало те, що потрібні зміни і не треба закопуватися далі. І йдеться не тільки про скандал ("Міндіч-гейт", - ред.), а й про стосунки всередині команди, все значно ширше", – сказало поінформоване джерело РБК-Україна.
Відставка Єрмака
Нагадаємо, вранці в п'ятницю, 28 листопада, детективи НАБУ і прокурори САП прийшли з обшуками до керівника ОП Андрія Єрмака. Через деякий час Єрмак підтвердив обшуки, заявивши, що співпрацює зі слідством, а його адвокати перебувають у контакті з правоохоронцями.
За даними РБК-Україна і Financial Times, ці дії можуть стосуватися розслідування під кодовою назвою "Мідас" - великої корупційної схеми в енергетиці. Як відомо, в ньому фігурують співвласник Кварталу-95 Тимур Міндіч і деякі інші вищі посадові особи України.
Політичні діячі та ЗМІ мають припущення, хто може бути причетний до указів від людини з псевдонімом "Алі-Баба", яка координує атаки на НАБУ і САП. Є думки, що мова на «плівках Міндіча» йшла про Єрмака.
Після обшуків, що відбулися ближче до вечора, президент України Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Через деякий час стало відомо, що глава держави підписав указ про звільнення глави ОП.
В ніч на 29 листопада у виданні The New York Post з'явилася інформація, що Єрмак прийняв рішення піти на фронт.
Крім того, того ж дня колишній глава ОП дав коментар виданню Financial Times. Там він зазначив, що не тримає зла на Зеленського, додавши, що той був його другом як до цієї роботи, так залишиться ним і після неї.