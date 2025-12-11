Зеленський пояснив, чому затягнувся пошук заміни Єрмаку

Після звільнення Андрія Єрмака пошук нового керівника Офісу президента зараз не є пріоритетом. Основна увага залишається на мирному плані та переговорах зі США.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 11 грудня, передає кореспондент РБК-Україна .

"Я зосереджений сьогодні на розробці мирної угоди і роботі передусім з американцями. Я розумію, що у частини суспільства є питання щодо голови Офісу. Але я здивований, що саме це питання стало одним із таких найбільш актуальних питань", - сказав Зеленський.

На думку президента, найважливішими є всі питання щодо закінчення війни та гарантування безпеки.

"Я провів кілька консультацій. Є деякі організаційні деталі. Хто і з якої інституції може бути призначений, і як там тоді буде конструкція працювати", - зазначив Зеленський.

За його словами, якщо говорити про кандидатів, які зараз у Кабінеті міністрів, то поки що взагалі є запитання, як призначити міністрів, посади яких вакантні - міністра енергетики і міністра юстиції.

"Вважаю, що нашим депутатам разом із Кабінетом міністрів треба запропонувати, як заповнити ці вакансії швидше. І якщо я, наприклад, заберу зараз когось ще з чинних урядовців - вони фахові люди, і можуть підійти на посаду керівника Офісу - але я боюсь, що на їх місце будуть тижнями шукати кандидатури так само, як на Міненерго та Мін'юст. Я не хочу зруйнувати Кабінет міністрів", - каже Зеленський.

Тому пріоритет, як зазначив Зеленський, закінчення війни і його міжнародна робота передусім зі Сполученими Штатами Америки, також робота з "коаліцією рішучих".

"І дуже багато є інших питань, над якими я працюю, і одне з цих питань - призначення керівника Офісу, і це точно не пріоритетне питання", - підсумував президент.

Відставка Єрмака та кандидати на посаду голови ОП

Нагадаємо, 28 листопада 2025 року НАБУ і САП провели обшуки у тодішнього голови Офісу президента Андрія Єрмака. За інформацією джерел РБК-Україна, слідчі дії були пов’язані з операцією "Мідас" з викриття масштабної корупції в енергетиці, про яку НАБУ оголосило в листопаді 2025 року.

Деякі українські ЗМІ та політики публічно пов'язують Єрмака із так званими "плівками Міндіча", де фігурує персонаж із псевдонімом "Алі-Баба", який дає вказівки правоохоронним органам.

Після обшуків того ж дня Єрмак написав заяву про відставку, а Зеленський підписав. За даними джерел РБК-Україна, на наступний день після звільнення Єрмак відвідував Банкову, щоб поговорити із президентом України.

Додамо, що напередодні Зеленський назвав кандидатів на посаду голови ОП. Серед них - міністри Денис Шмигаль і Михайло Федоров, керівник ГУР МО Кирило Буданов, заступник керівника ОП Павло Паліса та заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Також глава держави раніше заявляв, що легше ліквідувати Офіс президента України, ніж призначати його нового керівника.