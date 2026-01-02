Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский предложил главе Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис президента Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
Он рассказал о встрече с Будановым, во время которой предложил ему возглавить Офис президента Украины.
"Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства", - отметил лидер страны.
Зеленский отметил, что Буданов имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов.
"Также поручил новому руководителю Офиса президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги", - говорится в заявлении украинского президента.
Отметим, сейчас пошли все формальные процедуры по назначению Буданова руководителем ОП. Об этом сообщил журналистам советник президента Дмитрий Литвин в ответ на вопрос о том, назначен ли уже Кирилл Буданов руководителем Офиса президента.
Что предшествовало
Во вторник, 30 декабря, Владимир Зеленский сообщил, что определился с кандидатурой нового главы Офиса президента.
До сих пор Офис президента оставался без руководителя. Как сообщали источники РБК-Украина, это связано с поиском нового формата работы ОП, который в значительной степени будет зависеть от кандидатуры будущего главы.
Отставка Ермака
Напомним, 28 ноября 2025 года НАБУ и САП провели обыски у тогдашнего главы Офиса президента Андрея Ермака. По информации источников РБК-Украина, следственные действия были связаны с операцией "Мидас" по разоблачению масштабной коррупции в энергетике, о которой НАБУ объявило в ноябре 2025 года.
Сразу после обысков Ермак написал заявление об отставке, которое Зеленский подписал и позже заявил журналистам, что назначение нового руководителя Офиса президента пока не является приоритетом для власти.
The New York Post на следующий день обнародовал информацию, что Ермак принял решение уйти на фронт. Впоследствии, уже после увольнения, он снова посещал Банковую, чтобы поговорить с президентом Украины.