Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram .

Он рассказал о встрече с Будановым, во время которой предложил ему возглавить Офис президента Украины.

"Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства", - отметил лидер страны.

Зеленский отметил, что Буданов имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов.

"Также поручил новому руководителю Офиса президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги", - говорится в заявлении украинского президента.

Отметим, сейчас пошли все формальные процедуры по назначению Буданова руководителем ОП. Об этом сообщил журналистам советник президента Дмитрий Литвин в ответ на вопрос о том, назначен ли уже Кирилл Буданов руководителем Офиса президента.