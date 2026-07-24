Зеленський заінтригував новими кроками для захисту півдня та зернового експорту

Нові кроки для захисту цивільної інфраструктури

Зеленський зазначив, що провів консультації з:

головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим,

в. о. міністра оборони Євгенієм Хмарою з командою МО,

урядовцями та прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким.

"Ми детально визначили порядок кроків, які можуть дати більше захисту нашим містам, нашим селам, нашому півдню, нашій інфраструктурі. Оновлюємо план захисту зернового експорту", - уточнив президент.

За словами Зеленського, Павло Паліса та команда Офісу Президента будуть і надалі допомагати з пошуком та реалізацією рішень.

"Прем’єр-міністр Корецький готує альтернативи економічні та інфраструктурні, які можуть підтримати стійкість України. Прем’єр, вся урядова команда будуть працювати над максимальною диверсифікацією операцій експорту та імпорту", - заявив президент.

І додав, що виклики дуже значні, тому мають бути й несиметричні рішення.

Щоденні обстріли Одеси, портів, зернового коридору

Нагадаємо, Росія останні кілька тижнів поспіль атакує ракетами і дронами Одесу та область, порти, зерновий коридор у Чорному морі.

Так, 24 липня російські загарбники здійснили нову атаку на Одесу. Під удар ворога вкотре потрапила цивільна інфраструктура. Постраждали двоє містян.

Вдень 21 липня окупанти атакували Одесу та область. Відомо про двох постраждалих цивільних.

Один із найбільших контейнерних перевізників світу Maersk тимчасово припиняє сервіс через Чорноморський рибний порт. Причиною стала поточна ситуація безпеки в Чорному морі.

Російські війська 20 липня завдали удару по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау. Корабель виходив з українського порту після завантаження кукурудзою. 10 людей загинули, серед них - лоцман АМПУ.