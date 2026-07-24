Зеленский заинтриговал новыми шагами по защите юга и зернового экспорта

24 июля прошел ряд важных совещаний с участием генералитета Вооруженных Сил, силовых структур и правительства. Приняты важные решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Зеленский отметил, что провел консультации с:
"Мы подробно определили порядок шагов, которые могут дать больше защиты нашим городам, нашим селам, нашему югу, нашей инфраструктуре. Обновляем план защиты зернового экспорта", - уточнил президент.
По словам Зеленского, Павел Палиса и команда Офиса Президента будут и дальше помогать с поиском и реализацией решений.
"Премьер-министр Корецкий готовит альтернативы экономические и инфраструктурные, которые могут поддержать стойкость Украины. Премьер, вся правительственная команда будут работать над максимальной диверсификацией операций экспорта и импорта", - заявил президент.
И добавил, что вызовы очень значительны, поэтому должны быть и несимметричные решения.
Напомним, Россия последние несколько недель подряд атакует ракетами и дронами Одессу и область, порты, зерновой коридор в Черном море.
Так, 24 июля российские захватчики совершили новую атаку на Одессу. Под удар врага в очередной раз попала гражданская инфраструктура. Пострадали два горожанина.
Днем 21 июля оккупанты атаковали Одессу и область. Известно о двух пострадавших гражданских.
Один из самых крупных контейнерных перевозчиков мира Maersk временно прекращает сервис через Черноморский рыбный порт. Причиной послужила текущая ситуация безопасности в Черном море.
Российские войска 20 июля нанесли удар по торговому судну под флагом Гвинеи-Бисау. Корабль выходил из украинского порта после загрузки кукурузой. 10 человек погибли, среди них - лоцман АМПУ.
В результате атаки 19 июля на судно Golden Leo, выходившее из порта Одессы, погибли 5 индийцев. Судьба еще 5 членов экипажа неизвестна.
Россия 18 июля нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погиб один человек, 3 раненых.