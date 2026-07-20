Внаслідок удару РФ по цивільному судну біля Одеси загинули четверо індійців
У результаті атаки 19 липня на судно "Golden Leo", яке виходило з порту Одеси, загинули четверо індійців, ще один перебуває у лікарні в критичному стані.
Про це заявило Міністерство закордонних справ Індії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Індія засуджує такі напади та ще раз наголошує, що напади на комерційні судна та створення загрози для невинних цивільних членів екіпажу, а також будь-які інші дії, що перешкоджають свободі судноплавства та торгівлі, є неприйнятними і їх слід уникати", - йдеться в заяві міністерства.
Атака на судно біля Одеси
Нагадаємо, 19 липня російські окупанти атакували торговельне судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке залишало один з українських портів після завантаження кукурудзою. На борту перебували 17 членів екіпажу - громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії "Дельта-лоцман" держпідприємства "АМПУ".
За даними ВМС, російські війська випустили по судну три крилаті ракети Х-59/Х-69. Одна з них влучила в район правого борту надбудови, внаслідок чого спалахнула пожежа.
Рятувальна операція тривала всю ніч. Вогонь вдалося локалізувати, однак атака призвела до значних жертв: вісьмох членів екіпажу врятували та евакуювали на берег, тоді як десятеро людей загинули. Серед загиблих був і лоцман "АМПУ".
Крім того, 17 липня російський безпілотник уразив суховантаж Venturo під прапором Маршаллових Островів, який перебував у порту Одеси.
Вже наступного дня, 18 липня, російські війська знову здійснили масовану атаку на портову інфраструктуру Одеської області. Під удар тоді потрапило торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди.