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Внаслідок удару РФ по цивільному судну біля Одеси загинули четверо індійців

19:25 20.07.2026 Пн
2 хв
Індійське МЗС засудило російські удари по кораблях
aimg Валерій Ульяненко
Внаслідок удару РФ по цивільному судну біля Одеси загинули четверо індійців Фото: наслідки атаки на судно Golden Leo (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
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У результаті атаки 19 липня на судно "Golden Leo", яке виходило з порту Одеси, загинули четверо індійців, ще один перебуває у лікарні в критичному стані.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Індії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Індія засуджує такі напади та ще раз наголошує, що напади на комерційні судна та створення загрози для невинних цивільних членів екіпажу, а також будь-які інші дії, що перешкоджають свободі судноплавства та торгівлі, є неприйнятними і їх слід уникати", - йдеться в заяві міністерства.

Атака на судно біля Одеси

Нагадаємо, 19 липня російські окупанти атакували торговельне судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке залишало один з українських портів після завантаження кукурудзою. На борту перебували 17 членів екіпажу - громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії "Дельта-лоцман" держпідприємства "АМПУ".

За даними ВМС, російські війська випустили по судну три крилаті ракети Х-59/Х-69. Одна з них влучила в район правого борту надбудови, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Рятувальна операція тривала всю ніч. Вогонь вдалося локалізувати, однак атака призвела до значних жертв: вісьмох членів екіпажу врятували та евакуювали на берег, тоді як десятеро людей загинули. Серед загиблих був і лоцман "АМПУ".

Крім того, 17 липня російський безпілотник уразив суховантаж Venturo під прапором Маршаллових Островів, який перебував у порту Одеси.

Вже наступного дня, 18 липня, російські війська знову здійснили масовану атаку на портову інфраструктуру Одеської області. Під удар тоді потрапило торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди.

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