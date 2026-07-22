Гігант морських перевезень Maersk припиняє роботу в українському порту через удари РФ
Один із найбільших контейнерних перевізників світу Maersk тимчасово припиняє сервіс через Чорноморський рибний порт. Причиною стала поточна ситуація безпеки в Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Maersk.
У Maersk повідомили, що оператор компанії більше не має можливості продовжувати сервіс до України через Чорноморський рибний порт (ЧРП).
Причиною назвали поточну ситуацію, що впливає на операційну діяльність - тобто ризики в Чорному морі, які останніми тижнями зросли через посилення російських атак.
"У зв'язку з цим наш сервіс через Чорноморський рибний порт тимчасово призупиняється до подальшого повідомлення", - йдеться в повідомленні.
Куди підуть вантажі
Судно MEDKON MIRA V.629S з імпортним вантажем, яке мало розвантажитися в Чорноморську, перенаправлять у румунський порт Констанца.
Усі імпортні відправлення, призначені для Чорноморська, які наразі перебувають у Порт-Саїді або очікуються там, теж перекинуть у Констанцу.
Що з експортом
Для експортних букінгів із порту навантаження Чорноморськ Maersk запропонував безкоштовне скасування - без штрафів за скасування чи внесення змін.
У Мінінфраструктури уточнили: сам порт "Чорноморськ" працює
У Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту наголосили, що йдеться не про зупинку порту "Чорноморськ", а лише про сервіс Maersk на одному з терміналів Чорноморського рибного порту.
Це два окремі оператори, які працюють в одній акваторії. ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" - один із найбільших портів країни й частина портів Великої Одеси - продовжує роботу в штатному режимі. Через його термінали йде значна частка експорту та імпорту, а український морський коридор залишається функціональним.
"Попри цілеспрямовані російські атаки на портову інфраструктуру, підстав говорити про припинення роботи морського порту "Чорноморськ" немає", - зазначили в міністерстві.
Важливо розрізняти ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та Чорноморський рибний порт - це два окремі портові оператори, які працюють в акваторії морського порту Чорноморськ.
Нагадаємо, ще на початку минулого тижня фінансова газета Financial Times повідомляла, що судновласники масово уникають портів Одеси через посилення російських атак - вартість страхування вантажів різко зросла, а окремі трейдери взагалі призупинили закупівлі зерна.
За останні тижні росіяни різко посилили атаки на судна, які прямують до українських портів.
21 липня російські дрони атакували танкер Gas Lisbon під прапором Ліберії - судно прямувало з Єгипту до українського порту Рені, а в момент удару перебувало приблизно за 20 морських миль від румунського узбережжя.
Двома днями раніше, 19 липня, ракетним ударом РФ було уражено суховантаж GOLDEN LEO із зерном поблизу Одеси - за оновленими даними, атака забрала життя 10 моряків.