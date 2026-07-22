Гігант морських перевезень Maersk припиняє роботу в українському порту через удари РФ

Один із найбільших контейнерних перевізників світу Maersk тимчасово припиняє сервіс через Чорноморський рибний порт. Причиною стала поточна ситуація безпеки в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення Maersk .

У Maersk повідомили, що оператор компанії більше не має можливості продовжувати сервіс до України через Чорноморський рибний порт (ЧРП).

Причиною назвали поточну ситуацію, що впливає на операційну діяльність - тобто ризики в Чорному морі, які останніми тижнями зросли через посилення російських атак.

"У зв'язку з цим наш сервіс через Чорноморський рибний порт тимчасово призупиняється до подальшого повідомлення", - йдеться в повідомленні.

Куди підуть вантажі

Судно MEDKON MIRA V.629S з імпортним вантажем, яке мало розвантажитися в Чорноморську, перенаправлять у румунський порт Констанца.

Усі імпортні відправлення, призначені для Чорноморська, які наразі перебувають у Порт-Саїді або очікуються там, теж перекинуть у Констанцу.

Що з експортом

Для експортних букінгів із порту навантаження Чорноморськ Maersk запропонував безкоштовне скасування - без штрафів за скасування чи внесення змін.

У Мінінфраструктури уточнили: сам порт "Чорноморськ" працює

У Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту наголосили, що йдеться не про зупинку порту "Чорноморськ", а лише про сервіс Maersk на одному з терміналів Чорноморського рибного порту.

Це два окремі оператори, які працюють в одній акваторії. ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" - один із найбільших портів країни й частина портів Великої Одеси - продовжує роботу в штатному режимі. Через його термінали йде значна частка експорту та імпорту, а український морський коридор залишається функціональним.

"Попри цілеспрямовані російські атаки на портову інфраструктуру, підстав говорити про припинення роботи морського порту "Чорноморськ" немає", - зазначили в міністерстві.

Важливо розрізняти ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та Чорноморський рибний порт - це два окремі портові оператори, які працюють в акваторії морського порту Чорноморськ.