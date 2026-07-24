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Росія атакувала Одесу: зачепило меблевий магазин, є постраждалий

11:57 24.07.2026 Пт
2 хв
Глава ОВА розкрив наслідки ворожої атаки
aimg Юлія Капітонова
Росія атакувала Одесу: зачепило меблевий магазин, є постраждалий Фото: Росія знову тероризує Одесу (Getty Images)
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Вдень 24 липня російські загарбники здійснили нову атаку на Одесу. Під удар ворога вкотре потрапила цивільна інфраструктура. Також відомо про одного постраждалого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Одеської ОДА(ОВА) Олега Кіпера.

Близько 11:09 в Ізмаїльському районі оголосили повітряну тривогу.

Вже об 11:33 Кіпер підтвердиа, що російські окупанти здійснили нову атаку на Одесу.

Цього разу ворог знову бив по цивільній інфраструктурі.

"Пошкоджено меблевий магазин. За попередніми даними, одна людина постраждала", - повідомив Кіпер.

За його словами, наразі вся інформація уточнюється.

Атака РФ на Одеську область вночі 24 липня

Минулої ночі противник знову масовано атакував регіон ракетами та ударними БпЛА.

Росія атакувала Одесу: зачепило меблевий магазин, є постраждалий

Наслідки атаки РФ на Одеську область вночі 24 липня (Фото: facebook.com/oda.odesa)

Російські загарбники поцілили в житловий сектор та промислову інфраструктуру. Згідно з останніми даними, постраждала жінка та дитина.

"Внаслідок влучання пошкоджено дах багатоквартирного житлового будинку. Також зазнали руйнувань приватні оселі та легкові автомобілі. Медичну допомогу надано жінці та 4-річній дитині", - уточнив Кіпер.

Росія атакувала Одесу: зачепило меблевий магазин, є постраждалий

Наслідки атаки РФ на Одеську область вночі 24 липня (Фото: facebook.com/oda.odesa)

За його словами, також була пошкоджена територія одного з підприємств. Ніхто з цивільних не постраждав.

Росія атакувала Одесу: зачепило меблевий магазин, є постраждалий

Наслідки атаки РФ на Одеську область вночі 24 липня (Фото: facebook.com/oda.odesa)

"Всі пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками", - додав Кіпер.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія вдень 24 липня ударила балістикою по Києву.

Також ми розповідали про наслідки нової атаки ворога на Чернігівську область.

Ба більше, під удар армії РФ потрапила "Нова Пошта" в Ізюмі.

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